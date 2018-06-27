【港股解碼】近三年跌幅達90%以上的金亞科技被強制退市

2015年5月金亞科技（300028-CN）趕上創業板牛市，股價最高漲至52元，之後由於創業板泡沫破裂和公司自身存在的一些問題，股價一路走跌，截至2018年6月27日股價跌至2.8元。三年來金亞科技股價跌幅讓人大跌眼鏡，其一隻股票上面毀滅了無數家庭的財富，最終導致這樣的原因要歸咎於，金亞科技在IPO申報材料中虛增收入、利潤等方式才得以上市，而這樣的行為已經構成欺詐發行股票罪。

（圖片來源：大智慧）

從一開始就不應該上市的金亞科技，卻因為欺詐得以上市，但“天網恢恢疏而不漏”，6月27日凌晨，深交所官網披露了關於啟動對金亞科技強制退市機制答投資者問。深交所指出，已正式啟動對金亞科技的強制退市機制，公司股票存在被暫停及終止上市的風險。

欺詐發行上市，被強制退市

根據證監會調查數據發現，金亞科技為了達到發行上市條件，通過虛構客戶、虛構業務、偽造合同、虛構回款等方式虛增收入和利潤，騙取首次公開發行(IPO)核准。其中2008年、2009年1月至6月虛增利潤金額分別達到3736萬元、2287萬元，分別佔當期公開披露利潤的85%、109%。

金亞科技虛增收入和淨利潤，已達到上市目的，這已經構成犯罪，證監會在對金亞科技IPO保薦機構、證券服務機構及其從業人員的執業行為進行全面調查。初步查明，保薦機構聯合證券、審計機構廣東大華德律會計師事務所、法律服務機構天銀律師事務所涉嫌出具含有虛假內容的證明文件，證監會將會嚴肅處理。

6月25日和26日晚間，金亞科技接連對外發布5份公告，包括《關於公司因涉嫌犯罪案被中國證監會移送公安機關的公告》《關於公司股票存在暫停上市風險提示性公告》《關於公司股票三十個交易日交易安排暨六月二十七日起復牌公告》《關於調整證券簡稱的公告》《復牌公告》。

財務作假由來已久

金亞科技在上市之前就通過財務造假才上市成功，但上市之後長期業績不佳、股價低迷，2013、2014年之間，公司管理層又“車輕路熟”的對於財務數據動起了歪腦筋。

在 2013年金亞科技利潤大幅虧損，為了扭轉公司的虧損，時任董事長周旭輝在 2014 年初定下了公司當年利潤為 3000 萬元左右的目標。每個季末，金亞科技時任財務負責人會將真實利潤數據和按照年初確定的年度利潤目標分解的季度利潤數據報告給周旭輝，最後由周旭輝來確定當季度對外披露的利潤數據在周旭輝確認季度利潤數據以後，財務負責人在每個季度末將季度利潤數據告訴金亞科技財務部工作人員，要求他們按照這個數據來作帳，虛增收入、成本，配套地虛增存貨、往來款和銀行存款，並將這些數據分解到月，相應地記入每個月的賬中。

2014 年，金亞科技的子公司成都金亞智能技術有限公司建設項目，由四川宏山建設工程有限公司施工，建設面積385,133平方米，每平方米造價約2,000元，按40%的預付比例估算需要預付工程款3.1億元。為此金亞科技製作了假的建設工程合同，填製了虛假銀行付款單據 3.1 億元，減少銀行存款 3.1 億元，同時增加3.1億元預付工程款。



金亞科技長期造假行為也是側面反映出，國內監管不嚴，才導致金亞科技這種長期“老千股”才能在市場圈錢。上市公司財務造假犯罪成本低，2014年證監會依法對金亞科技年度報告虛假陳述給予60萬元頂格罰款，對董事長、實際控制人周旭輝合計給予90萬元頂格罰款，對多名直接責任人員給予處罰。這樣的處罰對於上市公司高級管理層如九牛一毛，

上市公司財務犯罪動輒上億元，更有甚者幾十億，而監管層對於這種高額經濟犯罪處罰只有區區幾十萬，這種低成本經濟犯罪是在變相縱容這些犯罪者，希望在未來國內監管層可以效仿歐美等資本市場比較成熟的國家，對於這種高額經濟犯罪，實行巨額罰款，相信面對成本極高的經濟犯罪，A股上市公司的財務造假案件就會大幅度減少。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩、唐文英

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