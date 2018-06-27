津上機床中國(01651-HK)年度多賺逾7成 末期股息每股0.16港元

津上機床中國(01651-HK)公布，截至2018年3月31日止年度實現收入23.14億元(人民幣，下同)，同比增加41.43%；母公司擁有人應佔溢利1.94億元，同比增加72.42%；每股基本盈利0.57元；董事會宣派年度末期股息每股0.16港元。
由於銷售量和生産量增加帶來規模效應，加上經營效率的改善，於截至2018年3月31日止年度的毛利達到約人民幣4.72億元，比去年增長約62.1%；同年該集團的毛利率亦由約17.8%提高至約20.4%。同樣由於銷售量的增加，該集團淨利潤比去年增長約72.4%。
公告指，收入增長主要來自精密車床作為市場的領先者，赢得了越來越多的客戶的認可，銷售額達到約人民幣19.12億元，取得了約42.9%的增長；其他機型如精密加工中心和其他主要包括配套零部件的銷售都有比較大的增長，銷售額分别取得了約人民幣1.71億元和約人民幣1.13億元，比去年增長約41.5%和約66.3%。
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