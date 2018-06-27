六福集團(00590-HK)年度多賺34.7% 擬派末期息每股0.55元

六福集團(00590-HK)公布，截至2018年3月31日止年度，集團收入約145.78億港元，同比增長13.8%；權益持有人應佔溢利13.69億港元，同比增長34.7%；每股基本盈利2.33港元，擬派末期息每股0.55港元。

受惠於整體經濟復甦、産品策略湊效及零售氣氛良好，集團截至2018年3月31日止年度的收入增加13.8%。由於整體毛利率處於25.7%(2017年：25.6% )的穩定水平，總毛利因此增加了14.2%至37.41億港元，而總經營開支佔收入比率則下降至15.9%。因此，經營溢利上升25.7%至16.21億港元，經營溢利率為11.1%(2017年：10.1%)，淨利率則提升1.4個百分點至9.4%。

於回顧年度内，集團於全球淨增設135間六福店鋪，包括於中國内地淨增設132間，於香港和美國三藩市各增設1間自營店及在柬埔寨設立首間品牌店。於2018 年3月31日，集團於全球共有1642間店鋪(2017年：1505間)，其中包括1631 間六福店鋪和在中國内地經營的11間金至尊自營店，業務遍及香港、澳門、中國内地、新加坡、韓國、馬來西亞、柬埔寨、美國、加拿大及澳洲。

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