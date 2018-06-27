【華冠投顧】林驛銘: 台股今年在年線附近就是買點?

美股出現反彈，但在陸股下跌破底拖累下，台股開高震盪走低，指數由紅翻黑終場下跌 41 點，以 10701 點作收，成交量 1467 億元，價跌量增格局。

昨晚美股四大指數反彈上漲，帶動台股開紅盤，不過在盤中被大陸股市跌破低點影響，大盤指數一路震盪下跌，連主流股也撐不住，到終場連台股年線 10713 位置再度跌破。接下來看法: 1. 台幣持續貶值? 台股缺少資金動能買盤，2. 量能趨勢持續向下? 5 日均量 < 10 日 < 20 日，3. 除息能否填息? 這跟市場投資信心有關係，影響投資人往後除息意願，4. 籌碼流向? 外資現貨持續賣超，期貨市場多單部位降至 3 萬口之下，台股下跌 600 點，融資餘額仍在高水位。由目前來看，台股後市堪憂，現在唯一一點利多就是大盤指數跌多，乖離率大，短線指數在低檔，跌至年線位置附近，根據今年台股走勢經驗，當指數目前跌到年線附近往往都是下一波的起漲點，今年曾發生過二次，第一次在二月份跌到 10189 點後，結果從 10189 漲到 11120 點，第二次在四月份跌到 10478 點後，結果從 10478 漲到 11261 點，現在則是第三次，前面二次打到年線，市場都是害怕的，結果敢在年線附近買的人都賺大錢! 所以，在股票市場賺大錢的機會往往都在非常差的行情中誕生，因此，接下來大盤會不會複製之前的模式，我們拭目以待，現在大盤拉回跌幅已超過 600 點，無須太在意指數，反而要把握個股危機入市賺錢機會!

現階段主流類股位階高震盪大，包括被動元件，矽晶圓，MOSFET，光學鏡頭，光碟廠等族群，宜短線操作，留意風險。另外可鎖定像 6 月營收成長黑馬股 (7/10 前公布)，第二季季報亮眼以及第三季旺季族群等為操作重心。大江 (8436) 保健食品及美容保養品廠，受惠中國地區對保健相關食品需求強勁，且魚油產品獲得當地大型直銷商青睞並採用，將可持續推升營運動能向上，累積前 5 月營收成長 59%，全年 EPS 可大賺超過 1 個股本。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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