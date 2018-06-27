【華冠投顧】武傑電台:台股反彈無力!區間震盪!

武傑關注個股: 2221 大甲、3537 堡達、2314 台揚、8016 矽創、2406 國碩。

◆ 武傑關注個股:

1. 大甲 (2221):

切入中國半導體產業，成功在大陸打響品牌知名度，訂單能見度直達 2019 年，且未來不排除與當地廠商合作，搶攻中國半導體廠擴廠商機，預估今年營收挑戰 11.50 億元，稅後淨利大增 75% 達 1.52 億元，每股稅後淨利上衝 3.57 元。

操作建議： 獲利大成長，吸引市場買盤追價。短線支撐：42 塊。

2. 堡達 (3537):

股東會通過每股配發 1.8 元現金股利，近來受惠固態電容及鋁質電解電容價格看漲，代理的產品包括高分子固態電容、電解電容及電阻等，同時受惠挖礦、電競、網通與工業電腦等需求強勁，主要在固態電容及鋁質電解電容價格看漲之際，今年該公司獲利、股價都有望進一步推升。

操作建議： 被動元件在經過整理後，近期有技術面強彈機會；建議區間操作即可。

3. 台揚 (2314):

107 年 5 月營收 6 億 2037 萬 9000 元，和上個月的 5 億 8977 萬 2000 元相較，增加 5.18%。

操作建議：受到鴻海在 5G 積極佈局，建議可長期操作。

4. 矽創 (8016):

今年因為 MLCC 價格飆漲，近年來主推的零電容技術受到注目，該技術替原本在 FPC 板上需要使用許多電容及電阻元件的顯示器模組，轉變成不需要任何外接電容電阻元件的顯示器模組，廠商如果不想拿高價 MLCC 就可以轉用這種解決方案。

操作建議： 高檔獲利賣壓湧出，短線將進入震盪期，可逢高減碼。

5. 國碩 (2406):

107 年 5 月營收為 10 億 2200 萬 6000 元，和上個月的 9 億 3438 萬 1000 元相較，增加金額為 8762 萬 5000 元，較上月增加 9.37%，和 106 年同月的 10 億 5218 萬元相較，減少金額為 3017 萬 4000 元，較 106 年同月減少 2.87%。

操作建議：公司營運依舊疲弱，切勿搶短操作。

◆ 台股盤勢分析:

◇ 區間震盪

台北股市早盤上漲 + 24 點開出，在內資買盤加溫下，指數一度重返年線關卡；但是中盤過後，外資賣壓加大，指數由紅翻黑，收盤下跌 - 41 點作收，收在 10701 點，成交量 1467 億。

今天外賣壓加大下，讓台股年線『得而復失』；外資今天賣超再放大到 - 122 億，使得多頭反擊只能集中在 OTC 市場。對於今天的收黑，雖然再結構沒有太大變化；還是『外冷內熱』的行情。但是從黑手心態來看，顯示指數未來在外資縮手後；對於『除權息』旺季來到，指數空間恐怕不會太大，預料將陷入『區間震盪』。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2221 大甲、6113 亞矽、3508 位速、6155 鈞寶、3221 台嘉碩、3537 堡達… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2358 廷鑫、3040 遠見、3275 元山、6244 茂迪、3583 辛耘… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估