金可-KY中科新廠完工 兩岸年產值逾百億元 全力衝刺亞洲盃及世界盃

隱形眼鏡大廠金可 - KY(8406-TW) 表示，台灣子公司永勝光學位於中部科學園區的新廠今 (27) 日舉行竣工典禮，集團兩岸年產值將超過 100 億元，成為歐美大廠無法抗衡的亞洲龍頭，將全力衝刺亞洲盃及世界盃。

金可 - KY 表示，永勝光學新廠建築面積約 2.2 萬平方米，合計目前新舊兩廠已設 16 條產線及 1 條返銷中國的高端護理液生產線，未來可再容納共 16 條鏡片生產線，每年生產總值將高達近 5 億片鏡片及 1200 萬瓶高端護理液，加上中國已有的 15 條生產線及護理液線，每年將有近 8 億片隱形演進及近 9000 萬瓶的護理液的產能。

金可 - KY 董事長蔡國洲表示，站穩兩岸市場是為進軍亞洲與國際的準備，下一個隱形眼鏡品牌角逐的市場將是日韓及東南亞，尤其日本彩片的高成長使得隱形眼鏡的銷售成長，由傳統配鏡眼科轉到藥妝，甚至大幅度轉移到網路市場，因此公司結合日本當地通路商，瞄準每年 2600 億日圓的日本隱形眼鏡市場，再同時回銷日系風商品至中國，加上海外 OEM 訂單，將可滿足永勝新廠的未來產能需求。

至於在護理液部分，蔡國洲表示，過去永勝廠所生產的高端鏡片已回銷中國成功進入一、二級市場，永勝新廠的高端護理液線，未來也將再次扮演強攻高端市場的生產後盾。

蔡國洲表示，集團目標是在 3 年內成為亞洲市佔率第一的隱形眼鏡公司，長期則以世界彩色隱形眼鏡鏡片市佔率第一的隱形眼鏡公司為願景。在邁向百億產值的過程中，力求站穩兩岸地位後逐步接軌國際，成功結合亞洲的消費趨勢，並利用熟悉的地緣優勢維持高成長，全力衝刺亞洲盃及迎向世界盃的勝利。



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