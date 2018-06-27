〈大同股東會〉台南七股太陽能電廠勢在必行 今年底明年初完成申請程序

大同 (2371-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長林郭文艷親自迎戰市場派，股東質疑台南七股太陽能電廠的建置案，她回應，目前已在進行系統設計，會再依序向台電、能源源、農委會、台南市政府等相關單位申請，預計最快可在今年底明年初完成申請程序。

大同預計投資超過百億元在台南七股興建總容量 120MW 的太陽能電廠，今日也是股東關注的重點，要求說明為什麼需要辦理現增，及申請的進度，為什麼會有報導指出是假投資、沒有環評、地主不知道等情況。

林郭文艷指出，台南七股大陽能電廠是大規模的太陽能電廠，要符合很多電業法的申請程序，電廠容量較大的案子，第一是要向台電申請系統設計，再由台電進行系統衝擊測試通過後，才會到地方政府申請，這子案未來申請對象是台南市政府。

她表示，台南七股電廠目前是採魚電共生，要在七股蓋電廠的業者也不只有大同一家，業者都是規劃採用魚電共生，蓋太陽能電廠並不影響漁業；林郭文艷說，在農委會及台南市政府跟相關單位通過後，才會再跟能源局申請施工許可。

林郭文艷指出，考量環境保護的要求，七股漁光特區電廠，不會進行地目變更；目前已進行到系統計計部分，詳細規劃已快要完成，預計如果申請非常順利，每個關卡約 2-3 個月的時間，最快在今年底明年第 1 季才會完成申請程序。

林郭文艷強調，配合 2020 年非核家園政策，大同有能力建置太陽能電廠，包括電廠、變電站及管線接到台電的電網上，是比較大金額的建設；她說，大同從小系統到中型再到大型電廠的建置，需要比較大的金額，近幾年都是用融資，為了改善財務結構，降低負債比，因此董事會才提出現增案的辦理。