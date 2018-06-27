人民幣中間價大幅下調389點 即期跌破6.6關口

人民幣中間價降幅創去年1月9日以來最大，跌至去年12月25日以來最低；在岸及離岸匯價雙雙跌破6.6關口。證券日報援引有關專家稱，人民幣適度貶值可為中國應對貿易局勢留有餘地，所以不是壞事。

週三，人民幣匯率進一步貶值。

離岸、在岸人民幣兌美元跌破6.60關口，創2017年12月20日以來新低，日內跌逾200點。在岸匯價日內跌近200點。

至此，離岸人民幣連續第10天下跌，至少追平2016年以來最長連跌紀錄。

人民幣兌美元中間價連續第6日下調，幅度深達389點，創2017年1月9日以來最大降幅，報6.5569，創2017年12月25日以來最低。

美元指數週二全線上漲，昨日一度漲超0.5%，刷新最近四個交易日盤中高位至94.764，終結了四日連跌走勢，過去四日累計下跌0.9%。

本月以來，人民幣兌美元匯價已下挫2.34%，幅度超過2015年8月匯改時近2%的一次性貶值。

年初至今，人民幣兌美元匯率先升後跌，近期下跌速度明顯加快，且調整速度和幅度超過市場預期，累計貶值超過3.5%。

對此，證券日報援引有關專家稱，人民幣適度貶值合理，可為中國應對貿易局勢留有餘地，所以不是壞事。

證券日報援引中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫稱，人民幣匯率近期貶值有多方面原因。一是本輪人民幣貶值主要是被動式的，是由美元指數強勢上漲導致的。二是貨幣政策週期錯位，中美無風險利差收窄。三是受中美貿易摩擦加劇影響，我國貿易順差收窄，經濟增速下行擔憂再起。

來源: 華爾街見聞

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