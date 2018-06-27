據中國政府網消息，6月25日，中法企業家座談會上，來自中法兩國製造業、能源、金融等行業30餘家企業的負責人參加。

在回答關於法方企業願同中方開展高技術合作的問題時，中方中央高層代表李克強表示，中方張開雙臂歡迎法方企業加強對華高技術領域合作。中方將嚴格保護知識産權，絕不允許強製轉讓技術。在回答關於人員往來的問題時表示，中方正在積極推進改革和開放，為包括法國在内的外國企業家、商務人士來華開展業務提供更多便利，推動擴大中外人員往來規模，為推進務實合作提供更好條件。今天座談會的目的就是要了解和處理兩國企業界的關切和問題。相信中法兩國政府會積極回應和處理企業關註的問題。希望通過這種方式，使我們的合作更為順暢、領域更加寬廣。

法國總理菲利普表示，法方為兩國企業合作迄今取得的成果感到高興，支持以開誠布公的方式討論問題、推進合作。雙方企業今後可以開拓更多新的合作領域，中小企業可以成為新的合作主體，歡迎中方加大對法投資。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)