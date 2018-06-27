騰訊控股(00700-HK)ADR彈不起 油股續俏

美股回穩，港股ADR指數收報28991點，升110點，升0.38%。
美國科技股反彈，「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR仍走軟，較香港收市跌1.71元，收報384.29元；港交所(00388-HK)ADR收報237.63元，升0.83元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.57元，較港收市升1.07元；中人壽(02628-HK)ADR收報20.5元，較香港收市升0.1元。
紐約油價重上70美元，油股走勢續好。中石油(00857-HK)ADR收報5.78元，較港收市升0.08元；中海油(00883-HK)ADR收報12.93元，較港收市升0.35元；中石化(00386-HK)ADR收報7.01元，較香港收市升0.11元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70元，較香港收市升0.5元；聯通(00762-HK)ADR收報9.85元，較香港收市升0.22元；中電信(00728-HK)ADR收報3.59元，較香港收市跌0.01元。
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