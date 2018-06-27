美股盤後─ 週一大跌後 道瓊反彈收高30點 貿易訊息錯綜

週一大跌後，科技股反彈，美國股市週二小幅收高。但川普政府的貿易訊息錯綜，使得股市漲幅受限。



道瓊工業平均指數收高 30.31 點或 0.12% 至 24283.11。

Nasdaq 指數收高 29.62 點或 0.39% 至 7561.63。

S&P 500 指數收高 5.99 點或 0.22% 至 2723.06。

費城半導體指數收高 5.36 點或 0.40% 至 1333.40。

被剔除道瓊指數後首日，奇異股價大漲，創下三年來最大單日漲幅。

分析師說，因貿易政策混淆不清，許多投資人採取觀望態度。但基本面良好，是貿易訊息錯綜影響了基本面的利多。

財政部長梅努欽週一發布推文說，華爾街日報報導川普政府計畫限制中國投資美國科技業，是假消息。他並指出，這些限制將適用於所有想要竊取我們技術的國家。

週一稍後，川普總統的貿易顧問 Navarro 告訴 CNBC，美國沒有計畫對中國或其他國家施加投資限制。他並說，股市對該擔憂反應過度。

週一，美國股市大幅下跌，道瓊大跌逾 300 點，S&P 500 下跌 1.4%，創 4 月 6 日以來最大單日跌幅。

分析師說，市場有許多不確定性，使得企業無意投資，沒有人願意冒險。幸運的是，此刻股市的價位並非太高。

奇異股價大漲 7.8%。該公司透露計畫分拆醫療保健業務，並將其售予 Baker Hughes 公司。

能源股上漲 1.4%。國務院下令，進口伊朗原油的企業，至 11 月完全停止進口該原油。

該消息使得紐約原油上漲 3.6% 至每桶 70.53 美元。