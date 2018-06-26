傳李自學將出任中興通訊(00763-HK)董事長

據知情人士向騰訊《一綫》透露，西安微電子黨委書記兼副所長李自學，將出任中興通訊(00763-HK)新董事長。

中興通訊官方對此不予置評。該知情人士指，從時間上和董事成員提名來看，李自學出任的可能性非常大。

美國商務部官員表示，中興通訊已支付10億美元罰款，另外4億美元的託管帳戶保證金亦將於幾天內完成處理，相信距離美國政府解除禁令的時間該不遠。

另有內媒報道，中興早前與美國商務部旗下的工業及安全局達成《替代的和解協定》，限定在6月8日開始後的30日內，完成更換中興通訊和中興康訊的全部董事會成員，包括兩家公司的高級副總裁及以上所有的高層領導，及所有涉事職員。

中興通訊早前發公告稱，2017年度股東大會定於2018年6月29日召開。此次股東大會還將審議選舉李自學、李步青、顧軍營、諸為民、方榕為中興通訊第七屆董事會非獨立董事的議案。

此外，《彭博》上月引述知情人士指，該集團非執行董事田東方已經被任命為中興通訊黨委書記。田東方此前曾任西安微電子技術研究所(771所)所長。

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