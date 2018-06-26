【IPO追蹤】找鋼網擬同股不同權主板上市

內地鋼鐵電商平台找鋼網上載初步招股文件，擬以「同股不同權」架構在本港主板上市，聯席保薦人包括花旗、招商證券國際及高盛。今年2月，外電引述知情人士透露，內地網上鋼材交易平台找鋼網尋求在港上市，集資5億美元(約39億港元)。

按去年收入計算，其市場份額為30.6%，提供包括網上鋼鐵貿易、物流、倉儲及加工服務，以及供應鏈金融。去年虧損1.24億元(人民幣‧下同)，2016年虧損8.22億元；收入174.58億元，按年上升93.83%。

上市集資所得淨額中，50%用於鋼鐵貿易業務的業務擴張，30%用於開發配套服務，10%用於潛在收購，5%用於研發，餘款作一般企業用途。

據該公司網頁顯示，上市前已完成6輪融資，引入紅杉資本、IDG資本、華興資本及中俄投資基金等機構投資者。

找鋼網團隊規模超過1400人，除上海總部外，已形成了輻射全國的營銷服務網絡，全國範圍內的分支機構已覆蓋29座城市共計42個，包括北京職能中心、武漢研發中心、長沙工業智能中心及39個運營分支機構，同時圍繞「一帶一路」布局，韓國、越南、泰國、阿聯酋四家海外分公司已經投入運營。

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