鄭慕智：中港保險通可在大灣區先行試點鄭慕智：中港保險通可在大灣區先行試點

保險業監管局主席鄭慕智表示，今年已向內地監管部門提出長遠推動中港「保險通」的目標，形容對方反應正面，目前正研究讓香港保險公司在大灣區設立服務中心，處理保費續期及索償等後勤服務。

鄭慕智認為，內地仍然有外匯管制，要達成「保險通」的長遠目標需要按部就班，認為可以在大灣區先行試點，運作良好再作擴展，相關細節仍有待與中銀保監再作進一步探討，例如考慮建立一個封閉渠道，防止賠償資金流出外地。中銀保監亦支持在國家政策框架下，探討中港保險服務進一步互聯互通。

鄭慕智與傳媒茶聚時又提到，香港有潛力發展分保風險的服務，保監局已向國資委提出，推動更多國企選擇香港作為設立專屬自保公司，對方反應出乎意料積極，冀將來能促進本港專屬自保業務發展。

行政總監梁志仁表示，保監局已就延期年金稅務優惠指引，與保險公司及財庫局等持分者溝通，基本上同意大方向，期望草案出台後再就具體細節諮詢業界，希望今年底完成制訂指引，配合下個財政年度生效。

來源：港台

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)