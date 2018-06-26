華泰銀驚爆三大房貸授信案疑收取回扣 金管會開鍘300萬元

華泰銀行中壢分行驚爆行員辦理不動產授信時，疑似有收取回扣等多項缺失，共查出三大案，預估總放款損失約 4400 萬元，金管會今 (26) 日決議對華泰銀行開罰新台幣 300 萬元。

金管會指出，經查華泰銀行中壢分行涉三大案，包括某授信人員的 23 個房貸授信案，總放款金額 2.5 億元，都有鑑價過高的問題，目前已有 1.3 億元轉催收。

第 2 案則是承作某建設公司分戶貸款，總金額高達 1.1 億元，但卻發現 14 戶資金都又回流到建設公司，且承辦人員疑似有收取不當利益，授信人員與客戶有資金往來異常，檢調已介入調查，轉催收有 6100 萬元。

第 3 案是有 6 戶放款金額約 9000 多萬元，擔保品有高估情況，共 4900 萬元轉催收，其中就有 3 戶轉催收逾放比率超過一半。

金管會表示，華泰銀行這 3 個案子都是不動產貸款業務，平均逾放比超過 5 成，華泰預估損失達 4400 萬元。

金管會表示，檢調在去年 10 月向華泰銀行調資料時，華泰銀行總行才開始全面清查中壢分行的放款，意外發現三大案，目前檢調已移送 4 人，包括分行經理、授信主管、承辦人員二人。

金管會指出，華泰銀行中壢分行在貸前徵授信、貸後管理、鑑價上都有缺失，但在檢調介入之前，華泰銀行的內部稽核完全沒發現，顯然內控完全失靈，已有礙健全經營，因此金管會決議以違反銀行法第 45 條之 1 第 1 項規定，處罰該行 300 萬元。