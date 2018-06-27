【永豐期貨】台指選擇權盤前－台股權值股續軟 被動元件助攻守10700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 8 點至 10592 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 150.17 點，電子期逆價差縮至 - 5.19 點，金融期逆價差縮至 - 9.46 點。現貨部分，三大法人賣超 66.46 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1436 口至 - 3223 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1602 口至 27416 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 899 口至 4738 口。

週一歐美股市大幅下跌，加上亞洲市場周二早盤續跌連帶台指期早盤以小跌開出，現貨開盤也同步開低後一度力守 10700 點，但陸股早盤開低並一度續創波段新低，沖擊亞洲股市全面跌幅擴大，且雖周一美元指數拉回但台幣盤中仍續貶至 30.4 大關，外資拋售賣壓持續蔓延權重股，台積電與鴻海等大型電子權值股續創波段新低，加上金控雙雄除息秀如台積電般不如預期，盤中雙雙一度貼息，所幸被動元件國巨與華新科大漲救援，加上陸股一度翻紅帶動台股跌幅收斂，終場加權指數下跌 44.29 點或 0.411%，收在 10742.17 點，成交量能 1411.12 億，較前一日增加 142.03 億。技術面來看，週二日 K 終結連三黑且跌破年線立即反彈留長下影線，而 KD 指標也進入超賣區，指數短線急跌醞釀反彈機會，但高港均線下彎且台幣貶勢未止，指數仍可能多次回測年線關卡尋求多方支撐。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.93 降至 0.89，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 14.15% 降至 13.86%，賣權平均隱含波動率由 16.38% 降至 15.99%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。

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