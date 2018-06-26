外媒：美團點評香港IPO600億美元估值 較去年增長1倍

6月26日消息，據國外媒體報道，美團點評已向港交所提交了IPO(首次公開募股)申請，兩位知情人士透露，該集團投資者的估值目標約為600億美元。

而這一數字將相當於去年10月時估值的兩倍。去年10月，騰訊牽頭提供的一輪40億美元融資，使美團點評的總估值達到約300億美元。

招股書披露，美團點評2015年、2016年、2017年的營業收入分别為40億元、130億元、339億元。與此同時，2015年、2016年、2017年的的虧損額分别為105億元、58億元、190億元，經營虧損分别為84.7億元、62.5億元、38.26億元。

排除過往融資發給股東的“可轉換可贖回優先股”公允價值增加而帶來的“非經營性虧損”，美團點評2015年、2016年、2017年經調整虧損淨額分别為59億元、54億元、29億元。

在具體的經營數據方面，招股書顯示，2017年平台完成的交易筆數超過58億，交易額達3570億元，交易用戶數為3.1億。

來源：TechWeb

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