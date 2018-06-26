B站業務再度拓展 上線漫畫賬號承包二次元内容

6月26日消息，Bilibili靠著其在動畫方面的影響力吸引了大批視頻用戶，創建9年的B站已經成為了具有相當大影響力的彈幕二次元視頻網站，現在除了拓展遊戲、娛樂等領域外，主打二次元的B站近期又有了新的計劃，那就是進軍漫畫界。

根據媒體報道，B站中出現了一個名為“哔哩哔哩漫畫”的官方賬號，目前粉絲數量已經達到了2.8萬人，這很可能是B站即將開展的一項新業務。一直以來B站都是二次元用戶觀看視頻的首選，但是漫畫併不在視頻業務範圍之内，所以無法將漫畫與網文融入到網站當中，不過B站的這個賬號很可能將為粉絲們帶來新的希望。

作為國内重要的動漫行業領導者，B站在ACG産業中有著相當大的影響力，但是在漫畫領域B站卻併沒有太大優勢，國内有大量的動漫原創團隊和公司，其中騰訊、網易等互聯網巨頭在漫畫産業中也有涉獵，此時B站進軍漫畫界雖然有著自己的文化優勢，但是在平台上卻不及其他公司，未來B站還需繼續努力。

目前官方的賬號中併沒有相關作品，我們也不清楚將會以怎樣的形式來給用戶帶來動漫作品，但是相信文化佔優的B站，將會繼續深耕二次元，擴大自己的規模影響力。

來源：TechWeb

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