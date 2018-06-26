滬指跌0.52%創指漲近2% 題材股表現活躍

周二，滬深兩市股指大幅低開，鋼鐵、房地産等板塊紛紛下探，上證50指數一度跌逾2.5%，滬指一度跌近1.9%，而創業板指表現強勢，拉升翻紅。隨後券商、軍工板塊走強，滬指受此提振，跌幅有所收窄。滬指午後窄幅震蕩運行，創業板指持續高位震蕩。滬指收報2844.51點，跌0.52%，成交額1384億。深成指收報9339.37點，漲0.16%，成交額1874億。創業板收報1564.92點，漲1.71%，成交額662億。

盤面上，地産、銀行、煤炭、鋼鐵等權重板塊紛紛下挫，但以創業板為首的題材股表現亮眼，國産軟件、數字中國、鈦白粉、芯片、軍工、人工智能等板塊漲幅居前。

熱點板塊上，國産軟件板塊表現活躍，太極股份(002368-CN)漲停，兆易創新、海特高新漲逾7%。川財證券認為，貿易戰催化芯片國産化板塊投資機會。該板塊具有中長期投資機會，建議關註國産替代過程中能夠首先得到應用的材料端和設備端。

次新股今日普漲，綠色動力(600644-CN)、中信建投(601066-CN)等10股漲停，寧德時代(300750-CN)漲近8%，其餘多股紛紛上漲。巨豐投顧表示，種種迹象表明，市場底部基本探明。倉位較輕者可關註流動性充沛的超跌品種，尤其是次新股，每一波反彈中，次新股從未缺席。

暑運旺季帶來主業彈性，航空機場亦大漲，航新科技(300424-CN)、海特高新(002023-CN)漲停，愛樂達(300696-CN)等多股紛紛漲超2%。

中金公司表示，統計近年降準後的市場表現，消息宣布後第一個交易日市場表現不一。綜合來看，考慮到市場前期已經較為悲觀，降準後市場不一定立刻給予積極反應，但從3-6個月的周期來看，市場機會與風險平衡具備吸引力。湘財證券指出，降準併非股市上漲的核心推動力，但目前市場處在連續大跌之後，降準對於市場的企穩有間接性的推動。

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