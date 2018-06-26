【異動股】煤炭板塊多數下跌 兗州煤業(600188-CN)跌逾7%

今日早盤，煤炭板塊多數下跌，個股多數下跌，截至發稿，兗州煤業(600188-CN)跌6.14%報13.15元，潞安環能(601699-CN)跌5.51%報9.26元，陝西煤業(601225-CN)跌4.45%報8.15元，昊華能源(-CN)跌4.02%報6.45元，山西焦化(600740-CN)、恒源煤電(600971-CN)、新集能源(601918-CN)、平煤股份(601666-CN)等多股跌近4%。

消息面上，上周市場絕大多數行業板塊弱勢回調，僅煤炭指數一枝獨秀，一周累計上漲0.51%。迎峰度夏即將來臨，端午節前後産地煤價穩中上漲，與發運港及接卸港煤價走勢出現分歧，這一方面制約了港口煤價的下降空間，另一方面也制約了部分貿易煤發運與接卸的積極性。煤炭市場交易活躍度的下降，導致短期内港口煤價走勢進入僵持階段。但考慮到生産端庫存已處於較低水平且鐵路運輸已達峰值，伴隨需求旺季來臨，供需缺口將持續放大，在供不應求的局面下，煤價再次大幅攀升是大概率事件。

興業證券認為，旺季即將到來，煤價上漲預期仍然確定性較高。行業全年煤炭供需平衡及煤價維持高位的邏輯可以維持。由於估值處於低位，下跌風險較小，板塊配置型需求近期逐步增加。隨著煤炭旺季的逐步展開，板塊未來兩個月有望展開強勁反彈。

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