【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週一下跌，因美國計劃限制中國之企業收購美國科技公司。道瓊斯指數下跌 1.3% 至 24,253 點；標準普爾指數下跌 1.4% 至 2,717 點；納斯達克指數大跌 2.1% 至 7,532 點。

油價週一下跌，因貿易戰再度升溫但部分被加拿大產量短期下降的消息抵消，紐約 8 月期油下跌 0.7% 至每桶 68.08 美元。金價下跌，貿易戰升溫但避險資金選擇美債而非黃金，紐約 8 月期金微跌 0.1% 至每盎司 1,268.9 美元。

香港和內地股市週一下跌。受惠於油價大漲，油氣股逆市上升，其他板塊普遍下跌。個股方面，東江環保（895.HK）遭央視點名批評監測數據造假，股價大跌 17.9%；皓天財經（1260.HK）發布盈利預警，股價大跌 19.2%。恒生指數下跌 1.3% 至 28,961 點，國企指數下跌 1.2% 至 11,209 點，香港股市成交金額增加 8.3% 至 1,073 億港元。上證綜合指數下跌 1.1% 至 2,859 點，滬深兩市成交金額增加 0.5% 至人民幣 3,003 億元。

◆行業及公司新聞

◇有消息指此前開始招股的小米集團（1810.HK）、中國同輻（1763.HK）及梁志天設計（2262.HK）孖展認購已分別錄得超購約 2 倍、逾 7 倍及逾 12 倍。

◇九江銀行（6190.HK）為一家以紮根九江、立足江西的區域性商業銀行，致力為小微企業、個人經營者及大眾客戶提供全方位的金融服務。公司為九江市最大的商業銀行，亦為江西省第二大城市商業銀行。於 2016 年公司於全球 1,000 大銀行中排名第 456 位，於中國全部商業銀行中排名第 66 位，於總部位於江西省的中國商業銀行中排名第 2 位。2015-2017 年，公司營業收入分別為人民幣 49.1、50.1 及 58.5 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 17.8、15.8 及 17.7 億元；2017 年核心一級資本充足率、不良貸款率及準備覆蓋率分別為 8.8%、1.6% 及 192.0%。公司今天起至 6 月 29 日招股，預計 7 月 10 日上市，招股價介乎 10.48-10.96 港元，淨集資額約 37.2 億港元（招股價中位數），市值介乎 247-259 億港元，相當於 11.7-12.2 倍 2017 年市盈率及 1.0 倍市賬率，估值不太吸引。基石投資者將認購 47.5%-49.7% 全球發售股份。

◇指尖悅動（6860.HK）為中國一家領先的手機遊戲發行商，按 2017 年的總流水賬額計，公司在中國所有手機遊戲發行商中排名第十，在中國第三方手機遊戲發行商中位居第五。另一方面，按 2017 年的總流水賬額計，公司在中國所有 SLG 手機遊戲發行商中排名第一，佔有 9.8% 的市場份額，而按平均每月總流水賬額計，公司有六款遊戲名列 2017 年 SLG 手機遊戲 20 強。公司遊戲組合主要包括 7 款遊戲，其中 6 款產生人民幣 1,000 萬元或以上的平均每月總流水賬額，有 3 款產生人民幣 2,000 萬元或以上的平均每月總流水賬額。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 2.8、9.8 及 12.0 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 339 萬元、2.2 億元（所得稅抵免人民幣 2,650 萬元）及 2.4 億元。2018 年首四個月公司整體收益、毛利及溢利總體保持穩定，7 款主要遊戲的每月總流水賬額亦保持總體穩定。公司今天起至 6 月 29 日招股，預計 7 月 12 日上市，招股價介乎 2.07-3.27 港元，淨集資額約 12.6 億港元（招股價中位數），市值介乎 41.4-65.4 億港元，相當於 14.3-22.6 倍 2017 年市盈率。雖然其遊戲較多貢獻較平均，但舊款遊戲平均每月付費用戶數於 2017 年看似已增長乏力，若上限定價其估值遠較 IGG （799.HK）為高。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

