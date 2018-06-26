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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月25日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     新日光
宏洲            元大滬深300正2  元大台商50        信昌化            大統染   大統益   臺企銀
嘉裕            富邦恒生國企正2 富邦摩台          世紀鋼            海悅     興泰
東華            群益臺灣加權反1 富邦發達          麗正              銘旺科   達新
大東            正道            富邦金融          中環              卓越     地球
立益            同開            元大MSCI台灣      國巨              統領     恆大
佳和                            永豐臺灣加權      光罩                       怡華
昶和                            國泰日經225       茂矽                       昶和
三洋紡                          元大歐洲50        錸德                       大統染
本盟                            元大日經225       廷鑫                       永記
瑞利                            國泰20年美債反1   智寶                       日勝化
樂士                            元大美債7-10正2   威盛                       展宇
正峰新                          元大美債7-10反1   環科                       六暉-KY
億泰                            元大S&P日圓反1    隴華                       光罩
毛寶                            富邦歐洲          新利虹                     茂矽
燁興                            FH彭博高收益債    友旺                       智寶
中鴻                            FH彭博新興債      奇力新                     銘旺科
聚亨                            FH富時不動產      大毅                       奇力新
千興                            元大台灣高息低波  吉祥全                     大毅
威致                            FH富時高息低波    華新科                     嘉晶
華豐                            國泰RMB短期報酬   嘉晶                       日電貿
首利                            新光內需收益      星通                       玉晶光
麗正                            宏洲              禾伸堂                     揚明光
東訊                            嘉裕              玉晶光                     迎廣
華泰                            東華              揚明光                     嘉聯益
錸德                            大東              佳凌                       亞弘電
倫飛                            立益              瀚宇博                     鈺邦
威盛                            佳和              鈞寶                       富鼎
國碩                            年興              達方                       華友聯
銘旺科                          昶和              富鼎                       潤弘
統懋                            三洋紡            杜康-DR                    遠雄來
翔耀                            本盟              陽光能源-DR                夏都
太空梭                          瑞利              潤泰材                     欣欣
新利虹                          樂士                                         統領
麗臺                            正峰新                                       客思達-KY
華映                            倉佑                                         康師傅-DR
吉祥全                          永新-KY                                      友佳-DR
憶聲                            億泰                                         一零四
科風                            東聯                                         欣天然
和鑫                            毛寶                                         新海
力特                            台玻                                         欣高
喬鼎                            台紙                                         全國
正達                            寶隆                                         茂順
晟鈦                            東和鋼鐵                                     jpp-KY
同泰                            燁興                                         台數科
新世紀                          春雨                                         基勝-KY
誠創                            中鴻                                         波力-KY
嘉威                            聚亨                                         泰昇-KY
力銘                            志聯                                         政伸
亞太電                          千興                                         吉源-KY
達能                            威致
清惠                            厚生
慧友                            華豐
勁永                            勤益控
捷泰                            首利
互億                            麗正
天瀚                            台達電
迅杰                            東訊
華上                            華泰
光麗-KY                         錸德
元晶                            倫飛
華冠                            威盛
裕豐                            漢唐
寶徠                            國碩
皇普                            南亞科
日勝生                          銘旺科
台船                            統懋
六福                            翔耀
台南-KY                         太空梭
康師傅-DR                       新利虹
聖馬丁-DR                       敦吉
神州-DR                         麗臺
耀傑-DR                         華映
同方友友-DR                     百容
晨訊科-DR                       吉祥全
友佳-DR                         華固
陽光能源-DR                     健和興
精熙-DR                         華立
中福                            憶聲
雷虎                            佰鴻
中視                            科風
秋雨                            和鑫
慶豐富                          力特
國光生                          立萬利
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                昇貿
                                同泰
                                新世紀
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                亞太電
                                達能
                                東科-KY
                                清惠
                                慧友
                                競國
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                帆宣
                                天瀚
                                迅杰
                                華上
                                光麗-KY
                                光聖
                                元晶
                                華冠
                                宇瞻
                                裕豐
                                寶徠
                                國建
                                皇普
                                日勝生
                                台船
                                裕民
                                六福
                                寒舍
                                雲品
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                櫻花
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                成霖
                                慶豐富
                                岱宇
                                國光生
                                全宇生技-KY
                                訊映
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