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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/25  107/06/22  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.28000    9.07000   0.21000    2.31533
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.04000   12.75000   0.29000    2.27451
保德信全球資源基金                                                8.19000    8.01000   0.18000    2.24719
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.06000    5.93000   0.13000    2.19224
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.02000    7.85000   0.17000    2.16561
統一大中華中小基金(美元)                                          8.98000    8.79000   0.19000    2.16155
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.51000   19.11000   0.40000    2.09314
瀚亞歐洲基金                                                     11.77000   11.53000   0.24000    2.08153
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.32000   11.09000   0.23000    2.07394
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.85000    8.68000   0.17000    1.95853
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.25000   10.06000   0.19000    1.88867
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.56000    7.42000   0.14000    1.88679
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.36000   11.15000   0.21000    1.88341
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.70000   29.16000   0.54000    1.85185
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.54000   20.17000   0.37000    1.83441
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.28000   15.02000   0.26000    1.73103
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.25000    8.11000   0.14000    1.72626
瀚亞巴西基金                                                      4.26000    4.19000   0.07000    1.67064
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.19000   13.96000   0.23000    1.64756
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.03000   20.69000   0.34000    1.64331
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.16000    5.08000   0.08000    1.57480
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.83000    9.68000   0.15000    1.54959
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.83000    9.68000   0.15000    1.54959
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18860    0.18580   0.00280    1.50700
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.52000    9.38000   0.14000    1.49254
野村ｅ科技基金                                                   25.20000   24.83000   0.37000    1.49013
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.75000    9.61000   0.14000    1.45682
摩根新金磚五國基金                                               11.22000   11.06000   0.16000    1.44665
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40430    0.39860   0.00570    1.43001
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