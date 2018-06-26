[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/25 107/06/22 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.28000 9.07000 0.21000 2.31533 統一大中華中小基金(新台幣) 13.04000 12.75000 0.29000 2.27451 保德信全球資源基金 8.19000 8.01000 0.18000 2.24719 華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 5.93000 0.13000 2.19224 野村歐洲高股息基金季配型 8.02000 7.85000 0.17000 2.16561 統一大中華中小基金(美元) 8.98000 8.79000 0.19000 2.16155 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.51000 19.11000 0.40000 2.09314 瀚亞歐洲基金 11.77000 11.53000 0.24000 2.08153 野村歐洲高股息基金累積型 11.32000 11.09000 0.23000 2.07394 安聯全球油礦金趨勢基金 8.85000 8.68000 0.17000 1.95853 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.56000 7.42000 0.14000 1.88679 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.36000 11.15000 0.21000 1.88341 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.70000 29.16000 0.54000 1.85185 富邦富時歐洲ETF基金 20.54000 20.17000 0.37000 1.83441 元大滬深300單日反向1倍基金 15.28000 15.02000 0.26000 1.73103 匯豐全球關鍵資源基金 8.25000 8.11000 0.14000 1.72626 瀚亞巴西基金 4.26000 4.19000 0.07000 1.67064 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.19000 13.96000 0.23000 1.64756 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.03000 20.69000 0.34000 1.64331 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.08000 0.08000 1.57480 元大實質多重資產基金-人民幣 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959 國泰全球資源基金美元級別 0.18860 0.18580 0.00280 1.50700 統一大龍騰中國基金(美元) 9.52000 9.38000 0.14000 1.49254 野村ｅ科技基金 25.20000 24.83000 0.37000 1.49013 保德信中國中小基金-人民幣 9.75000 9.61000 0.14000 1.45682 摩根新金磚五國基金 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266 台新中國精選中小基金-美元 0.40430 0.39860 0.00570 1.43001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------