歐萊雅中國攜手阿里巴巴推出“綠色新零售”項目

2018年6月25日— 值法國總理愛德華·菲利普訪華之際，歐萊雅中國首席執行官斯鉑涵與阿里巴巴集團天貓總裁靖捷，在中國總理李克強及法國總理愛德華·菲利普的共同見證下，於人民大會堂共同簽署了“綠色新零售”項目意向書。

歐萊雅和阿里巴巴集團此次簽約的“綠色新零售”項目旨在減少快遞流通過程中可能造成的環境影響，促進在快遞物流中使用更多綠色環保包裝材料。歐萊雅中國承諾未來自營電商品牌産品快遞盒均將使用FSC認證可持續紙張，以減少對森林造成的破壞，併採用拉鏈式紙盒或紙質封箱帶，減少一次性塑料封箱膠帶的使用。而快遞盒内部及填充物也將使用環保可降解材料。未來，該項目將實現100%的快遞箱可以回收再利用，減少一次性塑料材料的使用。這是繼今年1月法國總統馬克龍訪華期間，歐萊雅中國與蘇州工業園區管理委員會簽訂的“綠色生産”意向書後，作為中法戰略合作項目，歐萊雅在綠色領域的又一重要承諾。

歐萊雅作為全球最大的化妝品集團，於2013年推出“美麗，與眾共享”承諾，製定了貫穿整個價值鏈的研發、生産、消費、企業發展四大領域的清晰指標。在中國，歐萊雅不斷創新，開辟可持續發展的特别之路，從研發使用可再生原料，持續改良包裝以降低對環境的影響，到生産過程中盡最大可能節能減排;從品牌積極投身於保護地球，到公司身先士卒通過多個企業社會責任項目回饋社會，歐萊雅中國始終積極踐行可持續發展承諾。

歐萊雅中國首席執行官斯鉑涵先生在簽約儀式上表示，“今年是歐萊雅入華21年，又正值中國紀念改革開放40周年，一直以來歐萊雅和中國同呼吸，共命運，得益於不斷開放的活躍市場環境，取得穩健發展併成為中國化妝品市場的領導者，和最知名的法國企業之一。作為消費品行業的領頭羊，歐萊雅一直將綠色環保的可持續發展放在重要戰略地位，在堅持可持續創新、生産和發展的同時，著力倡導綠色的生活方式和消費理念。此次和阿里巴巴合作的‘綠色新零售’項目，就是希望以實際行動引領綠色生活的新風尚，為建設美麗中國貢獻力量。”

當今世界，綠色發展已經成為一個重要趨勢。生態文明建設成為實現美麗中國夢的關鍵。歐萊雅將積極響應習主席的“綠水青山就是金山銀山”的號召，肩負“讓所有人擁有美”的使命，為滿足中國消費者對美好生活的向往，為建設富強民主文明和諧美麗的中國不斷努力!

來源：新浪美股

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