2018投資理財節 用雪球連接投資的一切

6月23日， 雪球2018投資理財節在北京成功舉辦。本次大會邀請到雪球站內人氣用戶@梁宏、@黃建平、@天南財務健康談等20餘名知名球友、長盛基金基金經理王超、泰達宏利基金基金經理楊超及港交所代表，聚焦白酒、醫藥等熱門行業，共同討論A股、港美股及各類基金的投資策略。活動吸引了近2000名投資者到場參與，並有超過35萬名投資者通過線上直播平台觀看活動直播。活動當天，雪球首席運營官李楠為到場投資者詳述了雪球如何實現投資者和投資者需求之間的連接，為投資者提供極致的交流、交易服務。

雪球COO李楠

雪球COO李楠在開場演講中說到：“雪球的基石就是高質量的內容和互動，這是我們賴以生存的基礎。”據悉，雪球自2017年起邀請優質的財經領域媒體、自媒體和投資機構入駐雪球，並通過原創專欄和球友分享專業投資經驗，目前已經引入超過3000 家自媒體與機構入駐。吸引大量優質內容的同時，雪球運用最領先的機械學習與深度學習的算法，連接優質內容與用戶興趣，為投資者匹配值得關注的內容。過去一年，雪球先後上線美股全市場實時行情、美股期權實時行情、美股OTC實時行情等優質行情服務，投入上千萬成本為投資者免費提供美股Level1實時行情、港股Level2實時行情等高級行情和包括滬深、基金、債券、新三板在內的全球實時行情服務。除了行情服務的投入和優化，雪球也在滬深及港美交易服務方面也不斷提升操作的便捷度、交易的安全性和功能的豐富程度。不僅如此，李楠還為到場投資者帶來重磅好消息，在現場發布了雪球集團企業港美股券商​​雪盈證券的全新佣金計劃，未來，雪盈證劵客戶投資美股佣金將低至0.99美元/筆，港股佣金降至萬3，並支持小額訂單免佣。

過去一周，股市迎來的“跌”蕩的一周。我們是否應該喝酒吃藥？成為了投資者關注的2大話題，雪球投資理財節現場，眾位投資專家針對這兩大話題進行深入的探討。於白酒，雪球人氣用戶@非完全進化論 認為白酒板塊處於合理的價值區間，依舊是未來最好的行業之一，並且從白酒行業的品牌效果、用戶需求、經營角度做出了系統性論述。凌通盛泰董事長@否極泰董寶珍 在現場富有激情地為大家分享白酒的估值方法，並且認為茅台的股指大概是20到25倍。說完喝酒，再談醫藥。現場投資專家們分別從醫藥的估值與投資基本面為大家進行激烈的討論，雪球人氣用戶@梁宏認為醫藥行業沒有周期性，醫藥公司賺的是老人和病人的錢，都是非常剛性的支出，如果進行長期投資，非常值得關注。建平遠航基金經理@黃建平 認為醫藥過去被日常熱捧，比如仿製藥無論賣方買方還是社會上的散戶都低估了他的影響，對於創新藥其實沒有好的標的。雪球人氣用戶@醫藥邦 則認為即便醫藥行業被高估，但現在依舊是買入的好時機，並且推薦投資藥房。

除了現場熱烈的圓桌討論，各位嘉賓都為在場投資者秀出了自己滿意的「投資作業」。其中擁有近20年炒股經驗的知名投資者楊天南先生向球友分享如何尋找頂尖的投資家。他認為穿越週期之後，跑贏大勢、絕對盈利、解決問題、傳播知識、澤被他人的人才可以被稱為投資家。楊天南先生感慨“如果26年前有雪球這樣的平台就最好了”，不用獨自鑽研，而是與聰明的投資者為伍。

演講環節以外，到場的千名球友還通過雪球設立的“抄能力”研究所，交換了與其他投資者的作業，現場進行“抄能力”互動，與投資大師“近距離”接觸，賦能自己，成為“抄”人。

“在雪球，我們最先通過雪球社區的服務實現了投資者人與人的連接，人與信息的連接，之後，我們把交易能力賦予雪球用戶，讓用戶能夠非常方便地在人與人的連接之外去實現交易標的、股票和基金產品的連接。這就是雪球在過去和未來希望為大家提供的，連接投資一切的服務。”李楠在演講中提到。

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