普華永道：中國獨角獸企業紮堆京滬深杭四地

《普華永道獨角獸CEO調研2018》25日發布，報告稱，中國獨角獸企業(估值10億美元以上的新創公司)多紮堆聚集在北京、上海、深圳和杭州四地，這些企業主要分布於企業服務、文娛傳媒、汽車交通、金融科技、電子商務等行業。

共有101家獨角獸企業的高管參與了本次調研，88%的受訪高管為70後和80後。調研報告稱，在北京的獨角獸企業佔了總數的36%，25%的獨角獸公司落戶上海，深圳有12%的獨角獸公司，另有7%的獨角獸企業選擇了杭州。中國的獨角獸企業中，12%從事企業服務、12%從事文娛傳媒行業，從事交通及汽車行業、金融科技行業的獨角獸企業分别佔比11%，在電子商務行業和消費生活行業的獨角獸企業分别佔比為9%。

調研發現，與模式創新相比，未來1至3年中國獨角獸企業更看重技術創新所帶來的重大影響。分别有57%和45%的受訪企業高管們將“新技術的不斷出現”和“颠覆性業務模式的出現”選為影響公司的首要外部因素。

普華永道中國TMT行業主管合夥人高建斌分析道：“中國企業在商業模式上不斷推陳出新，尤其註重用戶體驗，在將産品和服務用最經濟快捷的方式提供給消費者方面不乏成功案例。不過，商業模式創新門檻相對較低，更容易被效仿併在同業競爭中被超越。要跻身於頭部企業行列，獨角獸將越來越倚重科技創新為先導，併輔以新的商業模式實現技術的商業化落地。”

據調查，受訪企業高管們認為大數據和人工智能是對於業務發展和産品研發最具影響力的新興技術，其次為雲計算、物聯網、5G和區塊鏈。此外，有四分之一的受訪企業視技術為企業最核心的競爭優勢，且運營時間較長的獨角獸更傾向於將數據視為其最核心競爭優勢。

66%的受訪企業表示，每12個月之内就會有組織架構的變化。報告稱，傳統企業往往不會進行如此高頻的組織架構改動，這體現出獨角獸企業對組織靈敏度和靈活性有更高要求。

普華永道中國創智中心合夥人郭譽清認為，中國市場依舊處於高速發展期，獨角獸可以從市場上獲得較充裕的資本支持。此外，新生代員工是獨角獸企業的重要優勢之一，有助於推動内部企業家精神和激發創新思維，併且他們可能更樂於應對不斷變化的環境。

來源：中國新聞網

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