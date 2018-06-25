〈0050生日〉臺灣50 ETF成立 竟是為了救國安基金與台股

臺灣 50 ETF 今 (25) 日 15 歲生日，證交所董事長許璋瑤於慶祝酒會上透露，關於臺灣 50 成立原因與國安基金釋股的秘辛故事，當時成立是為了要救國安基金與台股。

許璋瑤表示，2000 年當時正值總統大選與政黨輪替，台股從 9000 多點一路下跌，國安基金進場護盤當年共投入 1800 億元，但到當年年底結算，國安基金共虧損 467 億元，為彌補帳上虧損，政府還曾拿台糖股票作價補進國安基金。

許璋瑤表示，雖然後來股市止跌、經濟恢復了，國安基金也開始思考退場機制，但若直接在台股集中市場釋股，1800 億元的龐大金額恐再影響台股表現，為了讓國安基金「去無蹤」，當時的證期會與證交所就參考香港做法採發行 ETF 機制退場，也就是讓國安基金將持股轉換成 ETF，後續逐步在市場上出場，因此，臺灣 50 ETF 在 2003 年 6 月誕生。

元大投信董事長黃古彬表示，為了讓國安基金順利退場，臺灣 50 ETF 當時創下全球最快上市紀錄，2003 年 1 月取得指數授權後，趕在 6 月底正式掛牌上市，相較於國外發行一檔 ETF 需耗時 1-2 年，但臺灣 50 ETF 卻在短短 6 個月，證期會與證交所就相繼完成法規與業務規章修正，元大投信則完成建置管理交易平台，推動臺灣 50 ETF 順利掛牌。

許璋瑤說，雖然國安基金在 2000 年至 2001 年進場一度大賠，但這筆投資到 2007 年至 2008 年結算時，還賺了約 137 億元，繳庫 110 億元。