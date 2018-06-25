日本監管再度趨嚴 比特幣一度失守6000美元關口

上周末，受日本金融廳處罰 6 家加密貨幣交易所影響，比特幣持續下跌，一度失守 5900 美元關口。這是 2 月 6 日以來比特幣首次跌破 6000 美元，這一價格同時也是 2017 年 11 月以來的最低價格。

比特幣價格曾在 2017 年 12 月飆升至近 2 萬美元的歷史高位，但在經歷了周末的暴跌後，比特幣距離當時的巔峰已經跌去了 68%。

儘管如此，在一干數位貨幣之中，比特幣的表現已經可算鶴立雞群。6 月 21 日以來，截至美東時間 24 日早晨 8：00，萊特幣和比特幣現金均下跌約 20%，以太幣跌 16.8%，瑞波幣跌 14%，而比特幣跌幅僅有 11%。

6 月 25 日周一，據 Coinmarketcap 數據，比特幣重回 6100 美元，24 小時上漲 0.89%；以太幣下跌 3.63%，報 451.16 美元；瑞波幣跌 1.64%，報比特幣現金跌 0.54%，萊特幣跌 2.53%。與此同時，數位貨幣市場總市值為 2504.5393 億美元，跌至接近 4 月初以來的最低值。

多重利空因素對比特幣造成影響

6 月 22 日，日本金融廳正式下達對 bitFlyer、QUOINE、bitpointjapan、bitbank、BTCbox6、Tech Bureau 等 6 家加密貨幣交易所的業務改善命令。

日本金融廳表示，本次行政處罰並非拒絕交易所註冊申請，而是業務改善命令。此外，反社會勢力參與加密貨幣交易的情況受到關注。

6 家交易所收到的改善命令均強調要建立洗錢和恐怖融資風險管理系統，其中 BitFlyer 和 QUOINE 兩家被點名要建立與消除反社會勢力等有關的管理制度。BitFlyer 甚至暫停新用戶註冊，稱因反洗錢等內部管理制度不完善，決定暫停接受新客戶，並加快改善管理體系，以應對金融廳的業務改善命令。

命令公布後，比特幣持續走低並跌破 6400 美元。

此外，門頭溝舊案出現新動向，債權人或將開始拋售比特幣，將比特幣進一步推入低谷。

6 月 22 日晚間 Mt.Gox 官網公布文件稱，東京地方法院裁定，將對 2014 年因大量比特幣被盜而申請破產的 Mt.Gox 批准民事再生計劃。

彭博社駐日記者 Yuji Nakamura 解讀稱，

法院批准 Mt.Gox 民事再生計劃。大部分都是好消息：（1）受託人將不會賣出更多 BTC；（2）債權人在 2019 年上半年將收到 BTC；（3）所有人必須在 10 月前再次提出索賠。

壞消息是：一些債權人將出售 BTC，因此在明年那部分 BTC 將會出現在市場中。

儘管比特幣在周末暴跌，投資公司 BKCM LLC 首席執行官 Brian Kelly 卻認為，這並不意味著比特幣「葬禮」的到來。

Kelly 指出，目前的市場情緒正接近低點，後市大有逆轉可能。