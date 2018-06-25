本業獲利拉升＋匯損回沖 鈞寶Q2獲利大爆發 法人估單季EPS 1.5元

鈞寶 (6155) 產品包括鐵芯、精密線圈、積層晶片電感等，長期獲利、配息皆穩定，今年受惠漲價、產品新應用領域擴大，加上匯損回沖，獲利可望大爆發，從漲多被動元件撤出的資金將可望轉進鈞寶。公司積極調整營運方向，降低 NB、PC 比重，並透過日、歐通路商，布局高階應用端領域，像是高頻通訊、汽車電子等效應將逐漸發酵。尤其公司出給車用電子相關產品包括磁性材料和電感，應用面除車內的影音、控制系統，也供貨予監視系統、週邊感測系統供應商，相關應用打入不易，也具有高毛利。目前毛利率高的電源相關客戶已提升至 25%，而網通也拉高到 20% 以上，高頻通訊、車用電子較高階領域的營收比重合計亦達到 25%。



鈞寶第 1 季毛利率 27.8%，但本業仍賺錢，營業淨利 1683 萬元，只是因匯損導致稅後淨損 252 萬元。不過，這種情況從 4 月開始已出現大逆轉，鈞寶 4 月營收 6286 萬元，增幅不大，但在新台幣貶值有利，且公司調整產品組合，再加上電感產品開始漲價，大幅推升鈞寶業績。公司自結 4 月單月獲利 3877 萬元，單月 EPS 高達 0.46 元，接近去年全年獲利水準，法人估新台幣值趨貶值，預估 5、6 月單月獲利將與 4 月相當，第 2 季單季 EPS 將可達 1.5 元，創歷史新高。若以鈞寶本業單月獲利達 2000 萬元，及目前股本 8.62 億元計算，那麼鈞寶光是本業單月 EPS 即達 0.23 元，不考慮匯兌變化之下，單是漲價效應發酵，鈞寶今年單是本業 EPS 就可望超過 2.5 元，美國升息及 QE 退場加快腳步，美元持強，匯率變化對於鈞寶獲利將有明顯加分效果，法人樂觀估鈞寶今年 EPS 可望坐 3 望 4，也可望創歷史新高並較去年大增 5 倍。



公司過去心態相對低調，但近期從公司與媒體互動頻繁且樂於分享經營成果，顯見公司心態已大幅轉變，這也是鈞寶近期量能放大成常態的關鍵，後續將有利鈞寶往上比價。鈞寶掛牌 17 年，但大部分時間都在 35 元甚至 30 元以下，這次週線及月線同步出現大量連續長紅棒，並突破 30～32 元的長期頸線壓力區，意味著今年鈞寶業績將出現令人耳目一新的大變化。若以法人估今年 EPS 約達 3～4 元的歷史新高來看，若後續業績能夠持續令人驚豔，那麼中期股價就有機會先回到 08 年海嘯前高檔壓力區 58～62 元，短線股價若因漲多拉回 32～35 元支撐區可布局。