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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/22  107/06/21  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.91000   13.71000   0.20000    1.45879
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.77000    9.63000   0.14000    1.45379
群益深証中小板基金                                               13.95000   13.76000   0.19000    1.38081
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.14000   12.97000   0.17000    1.31072
摩根絕對日本基金                                                 15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.78000   14.62000   0.16000    1.09439
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.47860   39.05280   0.42580    1.09032
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.04000   13.89000   0.15000    1.07991
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.66000   19.45000   0.21000    1.07969
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.32000   10.21000   0.11000    1.07738
元大韓國KOSPI200基金                                             22.82000   22.59000   0.23000    1.01815
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.05000   12.92100   0.12900    0.99837
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.73330   38.36250   0.37080    0.96657
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.61740   37.25940   0.35800    0.96083
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.19850   19.03180   0.16670    0.87590
復華南非幣長期收益基金B                                           8.11000    8.04000   0.07000    0.87065
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.96000   13.84000   0.12000    0.86705
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.86000   19.69000   0.17000    0.86338
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.52860    9.44820   0.08040    0.85096
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.66000    9.58000   0.08000    0.83507
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.46000   13.35000   0.11000    0.82397
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.46230   19.30380   0.15850    0.82108
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.11830   37.80910   0.30920    0.81779
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.09380   38.77900   0.31480    0.81178
復華南非幣長期收益基金A                                          12.89000   12.79000   0.10000    0.78186
富邦深証100基金                                                  10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.73000   14.62000   0.11000    0.75239
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.37050    7.31570   0.05480    0.74907
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