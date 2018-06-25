[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/22 107/06/21 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.91000 13.71000 0.20000 1.45879 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.77000 9.63000 0.14000 1.45379 群益深証中小板基金 13.95000 13.76000 0.19000 1.38081 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.14000 12.97000 0.17000 1.31072 摩根絕對日本基金 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.78000 14.62000 0.16000 1.09439 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.47860 39.05280 0.42580 1.09032 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.04000 13.89000 0.15000 1.07991 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.66000 19.45000 0.21000 1.07969 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738 元大韓國KOSPI200基金 22.82000 22.59000 0.23000 1.01815 元大全球不動產證券化基金-美元 13.05000 12.92100 0.12900 0.99837 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.73330 38.36250 0.37080 0.96657 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.61740 37.25940 0.35800 0.96083 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.19850 19.03180 0.16670 0.87590 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705 群益道瓊美國地產ETF基金 19.86000 19.69000 0.17000 0.86338 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52860 9.44820 0.08040 0.85096 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507 元大實質多重資產基金-新台幣 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 元大標普500單日反向1倍基金 13.46000 13.35000 0.11000 0.82397 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.46230 19.30380 0.15850 0.82108 元大美國政府7至10年期債券基金 38.11830 37.80910 0.30920 0.81779 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.09380 38.77900 0.31480 0.81178 復華南非幣長期收益基金A 12.89000 12.79000 0.10000 0.78186 富邦深証100基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.62000 0.11000 0.75239 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.37050 7.31570 0.05480 0.74907 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------