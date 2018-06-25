台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月25日

儘管美中貿易大戰升溫衝擊全球資本市場表現，波及台股上周也震盪盤軟，不過由於今（25）日台積電等 70 檔個股將進行除權息交易，共計將發放現金股息近 3,000 億新台幣，法人預期將成為挹注股市動能的新資金活水。

在中國通訊界極具影響力的中國工程院院士鄔賀銓，將於明（26）日率團來台參加「5G 暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，為兩岸重量級企業開啟了 5G 以及物聯網領域的對接合作大門。

為支持小微企業發展以及進一步推動「債轉股」，中國人民銀行昨（24）日再出招，宣布自 7 月 5 日起針對部分銀行「定向降準」，下調存款準備金率 0.5 個百分點（2 碼），總計將釋出約 7,000 億元人民幣資金，不僅遠高於外界預期，亦創下今年以來單次降準釋出資金的最大規模，顯示官方支持企業發展的決心。



經濟日報

股息 3,000 億注入台股活水

陸鋼閃貿易戰 轉攻東南亞

鴻海 PC 研發 日 2200 菁英助陣

工商時報

兩岸 5Ｇ商機對接

海運業避險 全面降價、減班

瑞銀論壇 紡織股成焦點

聯合報

公股金控 排名溜滑梯

人行定向降準 0.5 百分點

土耳其大選 執政黨恐丟國會

蘋果日報

台積國泰金富邦金 3 雄點燃除息行情

美中貿易戰衝擊台幣 大摩估下季貶至 31.2 元

華碩 ZF5 稱霸台灣安卓機

中國時報

世足簽賭 賭盤上百億

禁駕令解除 沙國女性「不再需要男人」

陸海歸成新寵 老外不再吃香

自由時報

公司法修法 6 爭議臨時會過招

英央行示警︰中國硬著陸 英銀行倒大楣

油國喊增產 本週油價降 2 角



