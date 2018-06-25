【IPO追蹤】江西銀行(01916-HK)公開招股認購不足 上市價6.39元

中國江西唯一一家城市商業銀行江西銀行(01916-HK)公布公開招股結果，江西銀行收到合共4239份根據香港公開發售提交的有效申請，認購合共2582.25萬股香港發售股份。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份認購不足，且6192.75萬股未獲認購香港發售股份已被重新分配至國際發售。2582.25股發售股份將配發及發行予香港公開發售項下申請人。

據國際發售向承配人分配的發售股份最終數目為11.44億股發售股份，約佔全球發售下發售股份總數的97.79%(行使超額配股權前)。合共73名承配人已獲配發5手或以下發售股份，約佔國際發售下121名承配人的60.33%。國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，且國際發售已超額分配1.755億股H股。

有1972份認購一手(500股)，中籤率100%。發售價為6.39元，為招股價範圍每股5.94元至6.66元的近中間價。

江西銀行執行董事兼董事長陳曉明之前稱，公司此次上市募集資金主要用於補充銀行資本金，隨著利率市場化和國內監管趨嚴，銀行內部也要開始轉型，而未來江西銀行主要轉型方向會著力於金融科技和零售銀行業務。而據招股書中披露，公司此次上市引入5家基石投資者，包括內地金融科技公司點融網。陳曉明稱，因點融網作為國內一家知名金融科技企業，未來除了股權方面，江西銀行還會與點融網尋求業務方面合作，發揮更大協同效應。

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