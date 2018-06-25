麗珠醫藥(01513-HK)向Livzon Biologics增資

麗珠醫藥(01513-HK)公布，為促進麗珠醫藥生物藥業務在國內及國際市場開發與拓展，加快推進控股附屬公司珠海市麗珠單抗生物技術有限公司的抗體藥物研發進程，滿足其經營發展過程中不斷增長的資金需求，麗珠集團境外全資附屬公司 Livzon International Limited(麗珠集團通過全資子公司麗珠(香港)有限公司持有其100%股權)與 YF Pharmab Limited 擬共同以貨幣方式向 Livzon Biologics Limited(一家在開曼群島註冊的公司，Livzon International Limited 目前持有其 51%股權，且其通過全資子

公司麗珠生物科技香港有限公司持有麗珠單抗100%股權)進行增資。

2018年6月22日，Livzon International Limited及其相關控股方(包括麗珠集團和麗珠(香港)有限公司)、Livzon Biologics Limited 及其全資子公司(包括麗珠生物科技香港有限公司和麗珠單抗)與YF Pharmab Limited共同簽署了《SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》(《股份認購協議》)。根據《協議》約定，YF Pharmab Limited同意出資5,000萬美元認購 Livzon Biologics Limited 新發行的1250萬股A輪優先股；LivzonInternational Limited 同意出資9829.932萬美元認購 Livzon Biologics Limited 新發行的2457.48萬股普通股。

2018年6月22日，麗珠集團召開了第九屆董事會第十五次會議，麗珠集團通過全資附屬公司 Livzon International Limited向LivzonBiologics Limited增資金額為9829.932萬美元。

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