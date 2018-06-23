創達科技(01322-HK)申請延期還款限期好讓其與債權人商討重組

創達科技控股(01322-HK)公布，該公司及其附屬公司CWATL、CWATPL及CWGroup Pte. Ltd.(統稱申請人)根據新加坡公司法(第50章)(公司法)第211B條於6月22日自願向新加坡高等法院提出申請。通過提出申請，申請人正在尋求新加坡高等法院頒令自申請日期起計六個月期間或直至進一步頒令前延緩償付，在此期間，不得針對各申請人提出或繼續提出法律訴訟，不得就各申請人的任何財產指定接管人，不得針對各申請人的任何財產提出或繼續提出法律程，不得採取措施對各申請人的財產強制執行任何抵押，及不得行使權力根據任何租約強制重返或沒收各申請人佔用的任何物業。

公司法第211B條允許申請人在申請人擬向其債權人提出債務重整或安排的情況下申請得到延緩償付下的保障。在此方面，申請人已在申請中確認，彼等將根據司法第210(1)條盡快向新加坡高等法院提出申請，要求新加坡高等法院頒令，與各申請人的債權人或一類債權人就擬定債務重整或安排舉行會談。

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