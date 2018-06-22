中信建投證券(06066-HK)：公司A股異常波動 無應披露未披露重大信息

中信建投證券(06066-HK)公布，公司A股股票於2018年6月21日、6月22日連續2個交易日内日收盤價格漲幅偏離值累計達20%，屬於股票交易異常波動。

公告稱，經自查，公司目前經營活動正常，不存在重大變化；經自查併向公司第一大股東北京國有資本經營管理中心及第二大股東中央匯金投資有限責任公司書面詢證核實，截至本公告披露日，公司、第一大股東北京國有資本經營管理中心及第二大股東中央匯金投資有限責任公司均不存在涉及公司的籌劃重大資産重組、股份發行、債務重組、業務重組、資産剝離和資産註入等應披露而未披露的重大信息；經自查，公司未發現其他可能對公司股價産生較大影響的媒體報道或市場傳聞。

公司董事會確認，公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對公司及衍生品種交易價格可能産生較大影響的信息。

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