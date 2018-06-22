【華冠投顧】外資大賣測出內資能耐 鎖定這檔《疾風中的勁草》

◆盤勢分析

焦點個股 : 6207 雷科、2492 華新科、2375 智寶、2327 國巨、2456 奇力新

＜大盤分析＞

昨日盤後分析文提到「大盤成交量降至 1500 億以下，出現賣壓竭盡訊號，6/7 以來的回檔整理走勢告一段落，雖不排除短線還有刻意跌破半年線及季線掃停損、降融資之可能，但盤勢將轉為震盪築底結構」。

今日遇歐美股市大跌利空，大盤早盤再度摜破季線、半年線，低點甚至下破週三低點，但破線同時卻見到兩個有趣現象，一是預估量依舊低於 1500 億，亦即今日的破線已帶不出恐慌賣壓；二是原先最弱勢的台灣五十指數，已不隨大盤殺破前日低點，暗示台股在利空壓力測試下，低檔防守反而更形穩健，「區間震盪」結構看法不需改變，終場大盤收斂跌幅 - 41 點，OTC 指數 - 0.96%，再次守住季線與半年線。

台股目前看得出內資明顯有守，技術線形也遠比絕大多數的國際股市來得好，但短期依舊不易轉為上攻，理由是：(1) 月線和「萬一」之上累積不少短套籌碼；(2) 四大期指逆價差繼續擴大；(3) 外資賣超 98 億，一天比一天擴大，雖說大盤低量代表外資影響力漸漸降低，且最近三天大賣，倒有兩天上漲，僅一天小跌，籌碼被更大的咖接走，但這麼賣多多少少還是會衝擊到市場信心。

此外，下週將面臨台積電除權息蒸發指數、摩台期結算等問題，多頭要立即扭轉線形的難度很高，所以還是需要耗一些時間震盪築底。

＜操作策略＞

台股低量震盪築底結構沒有太大變化，個股呈現輪動表現，因此操作策略維持不變～將之前高檔獲利了結的資金切入強勢族群或個股，但須留意幾點：(1) 目前台股尚未發展到多頭反擊階段，持股成數不可太高。若後市出現多頭反擊徵兆，昇楷就會發文提醒；(2) 低量狀態下類股輪動快速，儘量挑選強勢族群操作，才有較高的拉抬動能及續航力。

＜強勢族群及個股＞

近兩日盤後分析文提過「由於本波大盤及 OTC 指數皆下測至半年線和季線，因此可將回檔量縮又不破月線的個股視為強勢股」。

今日早盤帶領學員切入被動元件設備廠《6207 雷科》，便屬上述強勢股之典型。過去一年處在大箱型來回震盪，雖然先前被動元件族群飆漲時沒被市場留意到，但本月已悄悄突破箱型上緣，本波隨台股回檔更是成交量急縮穩守月線，昨日初見轉強跡象，今日則直接收上漲停。

結構類似《6207 雷科》這樣的二線被動元件股其實還有好幾檔，當市場開始調節正乖離過大的被動元件個股如 2492 華新科、2375 智寶、2327 國巨、2456 奇力新... 時，資金有轉向低基期二線股之現象，昇楷已經鎖定一檔疾風中的勁草《白蛇傳說》，欲知詳情，歡迎加入昇楷 Line@，到主頁看今天盤後分析文就有提示囉。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

