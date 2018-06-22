【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美貿易戰隱憂衝擊昨日美股四大指數下跌，加上美元處於近期高檔區，台幣貶值壓力重，導致台股早盤大跌，隨後美股電子盤止穩回升，使得台股跌幅收斂，終場台股下跌點 41.79 點；籌碼方面，外資現貨部位賣超 99.28 億元，外資期現貨部位合計賣超 130.01 億元。

《國際金融市場焦點分析》

昨日中國商務部舉行記者會重申，如果美方出台所謂的關稅清單，中國將進行強而有力的回應，導致市場擔憂中美貿易戰又將升溫，加上費城聯準會製造業指數大幅度低於市場預期，並創下 2016 年以來最低，導致美股及美元同步下跌，收盤小道瓊期貨下跌 0.8%、美元指數期貨下跌 0.33%；英國央行利率決策會議，共有三位委員支持升息，高於市場預期，推動英鎊上漲 0.51%。

《國際商品市場焦點分析》

市場等待 OPEC 部長會議決議，目前傳出各國石油部長，將討論增產 100 萬桶 / 日、150 萬桶 / 日、180 萬桶 / 日，其中增產 100 萬桶，為主要提案，導致市場擔憂下半年原油市場將出現供給過剩影響，使得布侖特原油期貨下跌 2.26%；受到昨日美國商務部公佈農產品週出口報告，顯示小麥出口量較上週成長，推動小麥期貨上漲 1.43%。

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