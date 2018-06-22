中石化油服(01033-HK)擬向旗下石油工程公司增資約76.38億元

中石化油服(01033-HK)公布，非公開發行募集資金淨額約為人民幣76.38億元，前述募集資金已由緻同會計師事務所(特殊普通合夥)審驗併出具《中石化石油工程技術服務股份有限公司驗資報告》(緻同驗字(2018)第110ZA0018號)及(緻同驗字(2018)第110ZA0039 號)。

公司非公開發行募集資金在扣除發行費用後已全部用於補充全資子公司中石化石油工程技術服務有限公司的流動資金。公司現擬將上述資金人民幣76.38億元向石油工程公司增資，後續由石油工程公司向其下屬地區公司或專業公司增資，以償還付息債務、應付款項，降低有關公司的負債水準，改善資産負債結構。本次增資完成後，石油工程公司註冊資本由人民幣40億元變更為人民幣約116.38億元，仍為公司全資子公司。

公告稱，公司對全資子公司石油工程公司增資，及後續由石油工程公司向其下屬地區公司或專業公司增資是根據業務發展狀況和未來發展需求進行的合理規劃，符合公司募集資金使用計畫，有利於優化其資産負債結構，切實緩解流動資金壓力，改善其財務狀況，提升公司整體的經營效益，符合公司發展戰略。

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