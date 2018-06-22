中國燃氣(00384-HK)年度多賺47% 末期股息每股27港仙

中國燃氣(00384-HK)公布，截至2018年3月31日止年度實現收入約528.32億港元，同比增加65.13%；毛利116.71億港元，同比增加39.33%；年度溢利歸屬公司擁有人60.95億港元，同比增加46.95%；每股基本盈利1.23港元；董事會已決議建議向於2018年8月31日登記在股東名冊内的股東派發末期股息每股27港仙。

於本財政年度，該集團三大業務板塊（天然氣銷售與管道接駁、LPG銷售以及增值業務）的財務及營運表現均錄得大幅增長。天然氣售氣總量增長52.6%至18,659,299,000立方米，新接駁居民用戶數達到3,926,762戶，同比增長53.1%。

於本財政年度，集團新增20個城市管道燃氣項目，截至2018年3月31日，集團累計共於26個省、市、自治區取得495個擁有專營權的管道燃氣項目（包含145個縣、區級鄉鎮氣代煤項目），併擁有14個天然氣長輸管道、580座壓縮╱液化天然氣汽車加氣站、一個煤層氣開發項目、100個液化石油氣分銷項目以及建成運營19個多能互補的綜合能源供應項目。

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