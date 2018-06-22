德國6月製造業PMI創十八個月新低 但綜合和服務業雙雙好於預期

德國：製造業創十八個月新低」令人失望「 服務業擴張加速使綜合 PMI 略微向好

周五公布的數據顯示，德國 6 月製造業 PMI 初值 55.9，降至 18 個月最低，不及預期 56.3，也低於前值 56.9。

此外，德國 6 月服務業 PMI 初值 53.9，至兩個月來高點，高於預期 52.2 和前值 52.1。德國 6 月綜合 PMI 初值 54.2，至三個月高位，也好於預期 53.4 和前值 53.4。

對於這一組德國經濟數據，IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 評論稱，德國綜合 PMI 數據略好於預期，主要由於服務業擴張速度加快，但第第二季整體表現有所放緩。

最令人失望的是製造業。製造業 PMI 較去年 12 月的歷史高位進一步下跌，這是一年半以來的最低水平。

出口訂單增速從年初開始就持續下降，一直到 6 月份還在持續下滑。最新調查顯示來自中國和美國客戶的興趣減少。

製造業和服務業的分化也在企業信心中有所體現。服務業企業對接下來 12 個月的前景表示樂觀，但製造業企業預計增速將持續降溫，且樂觀情緒為三年來最低。

德國數據過後，歐元 / 美元小幅上漲 10 點，報 1.1673。

法國：製造業創十六個月新低 但綜合和服務業雙雙好於預期

稍早的數據顯示，法國 6 月製造業 PMI 初值 53.1，降至 16 個月最低，不及預期 54，也低於前值 54.4。

此外，法國 6 月服務業 PMI 初值 56.4，高於預期 54.3 和前值 54.3。法國 6 月綜合 PMI 初值 55.6，也高於預期 54.2 和前值 54.2。兩者均創兩個月新高。

IHS Markit 經濟學家 Paul Smith 評論稱，製造業和服務業數據走勢出現顯著分歧，說明第第二季末法國經濟顯示出明顯的分化。

隨著市場活動增加，服務業經濟正在走強，而製造商仍面臨諸多不利因素，包括外部需求動力普遍下降、供應商交貨延遲以及價格上升壓力，尤其是與高關稅相關的金屬價格。

儘管調查暗示法國潛在經濟持續放緩，仍預計第第二季 GDP 增速將增長 0.3%。

法國數據過後，歐元 / 美元短線上漲 30 點，觸及日高 1.1669。