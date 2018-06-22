“‘一帶一路’南南合作農業教育科技創新聯盟”在京成立

“‘一帶一路’南南合作農業教育科技創新聯盟”成立大會22日在中國農業大學舉行，聯盟將通過搭建合作平台、資源共享，促進“一帶一路”沿線國家和南南合作國家農業教育與科技的進步和發展。

據了解，聯盟由中國農業大學發起，首批加入聯盟的包括中國農業大學、西北農林科技大學等中國40所農林院校及吉爾吉斯斯坦國立農業大學、以色列希伯來大學等“一帶一路”沿線30所院校。

聯盟將主要開展四方面工作：開展人才培養、共享教育資源，共同推進農業科技創新，推進中國與各國間農業科技與發展經驗共享，促進農業政策對話與溝通。聯盟討論通過了《行動計劃》，對聯盟未來五年工作進行細化，以促進國内外聯盟單位優勢互補，推動成員間在農業領域人才培養、人文交流、科學研究、技術推廣、政策溝通等方面的密切合作。

中國農業大學校長孫其信表示，聯盟將以資源互補、務實合作、協力推動、民生發展、文化交融、綠色可持續為主題，以綜合民生發展為目標，以農業産業提升為切入點，以國内農林院校聯合“一帶一路”沿線國家和南南合作的農業院校建設海外科技合作中心、技術示範基地為抓手，建立一批具有實效性、影響力、可持續的“‘一帶一路’南南合作”農業發展品牌中心和基地，服務中國農業走出去企業和當地農業發展。

成立大會上，中國農大、塔里木大學、吉爾吉斯斯坦國立農業大學、海南大學、柬埔寨皇家農業大學、阿爾巴尼亞地拉那農業大學、俄羅斯濱海國立農學院等9所院校簽署了5個雙邊和多邊合作協議，共建農業教育科技合作創新中心。

來源：新華社

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