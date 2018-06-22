合庫金原計畫設20間數位分行 雷仲達稱將重新檢討評估

合庫金 (5880) 董事長雷仲達在今日股東會上提及，先前曾計畫將開設 20 間數位分行一事，但現在要全面檢討，並思考民眾接受度，認為應採重質不重量，強調會評估後續是否符合效益。觀看合庫金現已有 1 間旗艦數位分行、7 間基本數位分行，因數位趨勢來臨，加上為了鎖定年輕族群，合庫金之前提出設立 20 家間位分行的計畫。據了解，假設要開設 1 間數位分行就要花約 200 萬元，旗艦分行則要約 1000 萬元。



雷仲達今日再被問及此事，他說增設的數量將進行檢討，會再去思考民眾接受度，認為就算開了很多間數位銀行，但如果民眾的接受度不夠，設立後沒人使用也沒用。



不僅開設數位分行數量檢討，雷仲達表示，如果要鎖定年輕族群，就要朝年輕人常出沒的地點做起，同時思考應朝重質不重量的方向進行，強調會評估設備等相關後續是否符合效益。