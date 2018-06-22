央行升息兩大關鍵 楊金龍：產出缺口與CPI互有連動性

央行第二季理監事會議決議，維持利率連 8 凍，主要考量產出缺口仍為負，且通膨低而穩定。也就是升息前提，必須有產出缺口與消費者物價指數 (CPI) 兩大因素，總裁楊金龍被問及，如到時要升息會先取決哪項，他表示，兩者都有關聯。產出缺口與消費者物價指數兩大因素都會影響升息與否，至於央行到時會優先取決哪個因素？楊金龍說，基本上兩個因素都有關聯，如薪資調升幅度夠大，導致生產成本提升，物價上漲，勞動市場緊俏，就表示生產與經濟成長 (GDP) 都很強，兩者就會有連動性。



楊金龍接著表示，能源物價上揚或新台幣貶值，是否導致輸入性通膨，也要一併考量。若能源價格上揚導致的通膨，央行比較不介意，因為那屬於供給面，核心 CPI 會剔除這個因 (素能源油價)。但如果通膨年增率超過 2%，是因薪資或需求提高，央行就會來考慮升息。



另外，美中貿易摩擦對台灣目前的影響，楊金龍認為，美國政府宣布對價值達 500 億美元的中國大陸進口商品，進行懲罰性關稅，根據經濟部評估認為，對台灣影響不大，央行也贊同經濟部的評估。



楊金龍說，央行經研處統計，每個國家出口到大陸加工，大陸再出口到美國的產品價值鏈中，台灣的附加價值並不高，對 GDP 影響很小。至於美國另外要對大陸輸入美國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，他表示，清單還沒出爐，無法評估。

