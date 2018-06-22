對中美貿易戰看法：淡定面對

由於中國誓言要對美國總統川普計劃的新關稅進行報復，全球兩大經濟體之間的貿易戰正在醞釀。 高盛集團 (GS-US) 執行長 Lloyd Blankfein 表示，川普政府對中國的關稅威脅是一種討價還價的策略，可能不會帶來毀滅性的貿易戰。 新聞來源: 鉅亨網 2018-6-20

上週五，美國開響對中國貿易關稅的第一槍，中國隨即強硬回應。消息一出，震驚全球股市下挫。許多券商或資產管理公司針對此事件發表報告，但說法眾說紛紜。鉅亨基金交易平台認為此事件可能令股市持續震盪，但實質對經濟影響不大。

1. 雙方看似強硬，但保留談判餘地

雖部分券商表示若貿易戰開打，將拖累全球經濟。但細看中方態度可以觀察出在最近幾個月的口水戰中，中國已經數次表明願意讓步，並展開實際行動調高美國進口以及承諾對智慧財產的重視。另外，以貿易角度來看，中國沒有足夠的美國進口品可以進一步課徵關稅，且依照貿易戰開打將對中國貿易造成影響的程度來判斷，中國不太可能主動惡化現況。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）曾在宣布加徵關稅後稱這些措施是為了「希望雙方繼續進一步協商且希望能讓中國改變政策」。中國要改變國家政策的進展預計不會太快，所以鉅亨基金交易平台反而認為川普此次突擊更加暴露了解決這議題的急迫性，若雙方有意再次磋商，反而有利市場快速消化此消息。

中國在貿易數量上可能再難出手奉陪美國

資料來源: 彭博，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 川普秀談判藝術，選民力挺期盼談判成功

自美國總統川普上任以來，可以觀察到川普屢屢在國際事件上展現他引以為傲的談判藝術，先以口水戰贏得談判籌碼，以利逼中國坐上解決中美巨大貿易逆差的談判桌。在誠意兌現選舉承諾，成功推行減稅措施以及具歷史意涵的川金會後，川普支持度已經來到 45%，顯示川普更有立場堅持在談判桌上贏得勝利，也有利穩固今年期中大選的共和黨支持度。這次貿易戰煙硝再起，市場擔心關稅推升進口價格，而抵銷去年年底減稅措施帶來的益處，再加上中國如果針對美國農產品進行報復，可能會使許多美國農民失業，此亦不是美國所樂見的結果。

川普兌現選票承諾，支持度持續增加

資料來源：蓋洛普公司，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/19。

3. 出場觀望一下？可能錯過股市一半以上的表現

在目前兩大經濟體基本面不壞，且美國經濟數據屢屢創佳績的狀況下，並不需要過於擔心股市會因此崩盤。反過來說，應該借鏡先前川普推行令市場意外的政策時股市的變化，來判斷現在是該恐懼還是貪婪。

市場有漲有跌是十分正常的，更重要的是股市中漲幅最大的幾天貢獻了股市 54% 的績效表現。最大單日漲幅通常出現在危機消除之後，而退居現金的投資人常常會錯失此良機。下圖資料也顯示，全程參與股市總報酬為 188.9%，錯過最大漲幅的 12 個交易日為 85.5%，再次證明為了避免市場波動而出場觀望，很有可能錯過股市反彈，最終績效將會差別很大。若不是經濟基本面反轉，頻繁進出市場只是白忙一場。

錯過漲幅最大的 12 天，獲利差很多

資料來源：鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/20，績效期間為 2000/1/3-2018/6/5，指數採標普 500 指數，綠線表示錯過股市最大漲幅的 12 天交易日。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨基金交易平台認為最終中美雙方不會採取自殺式貿易攻擊，投資人對中美貿易摩擦不用過度擔心，有幾個關鍵數據可以做為持續觀察此事件是否惡化的指標。1) 中國財新新訂單數字是否明顯下滑－此指標包含與中國進出口依存度較高的幾個亞洲國家訂單狀況，若中國進出口減速，將可以從此數據觀察出來。 2) 離岸人民幣是否受到風險惡化而大幅走貶。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

減低單一國家部位，鎮定面對市場雜音

目前各資產的相關性增高，因此更需要藉由全面多元分散的資產來參與股市成長潛力。而面臨近期頻繁的市場雜音，要小心避免落入恐懼漩渦而打破自己長期的投資紀律。建議投資人持有彼此相關性較低且不畏利率風險的資產為主，選擇以美國為主的平衡型基金將是投資人目前的首選。

鉅亨精選基金

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