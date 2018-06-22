金斯瑞(01548-HK)夥西交大二附院為治淋巴瘤的藥物進行臨床研究

金斯瑞生物科技(01548-HK)公布，其間接附屬公司南京傳奇生物科技有限公司已與西安交通大學第二附屬醫院(西交大二附院)訂立臨床合作協議，據此，南京傳奇將提供其CAR-T細胞注射液LCAR-L10D，以進行彌漫大B細胞淋巴瘤(DLBCL)的臨床研究。

LCAR-L10D是由南京傳奇獨家知識產權團隊開發的具有多靶點識別功能的CAR-T產品。集團已自西交大二附院倫理委員會獲得臨床研究批准，並預期臨床研究將於近期開始。有關DLBCL是惡性B細胞淋巴瘤中最常見的一種類型，臨床上表現為高度侵襲性。目前，DLBCL可主要通過結合CD20單抗聯合化療的治療方案結合放射療法及造血幹細胞移植治療。然而，三分之一的患者接受第一次治療後，DLBCL仍然復發，且患者對治療產生耐藥。

由於集團相信，CAR-T細胞技術在DLBCL癌症的臨床治療方面具有重大潛力，因此集團將投資於該領域的研發，以抓緊相關臨床治療市場的新機遇。有關西交大二附院的資料

西交大二附院是國家衛生委員會及教育部直屬的國家三級甲等醫院。其為一間擁有綜合設施的現代化醫院，提供醫療、教學、科研及預防保健服務。根據先前建立的南京傳奇與西交大二附院的臨床研究合作關係，臨床研究將於西交大二附院開展，並可能擴展到其他臨床機構。

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