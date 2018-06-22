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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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 1101  台泥     20180622 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)
 1110  東泥     20180622 高雄市前金區五福三路 21 號地下一樓
 1234  黑松     20180622 本公司中壢廠 (桃園市中壢區中園路 178 號)                 
 1240  茂生農經 20180622 行政院人事行政總處公務人力發展中心
 1305  華夏     20180622 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)
 1309  臺達化   20180622 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳          
 1333  恩得利   20180622 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓
 1432  大魯閣   20180622 台大校友聯誼社 (台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)           
 1434  福懋     20180622 雲林縣斗六市石榴路 317 號本公司
 1440  南紡     20180622 臺南市南區南門路 261 號 (臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)
 1456  怡華     20180622 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1531  高林股   20180622 桃園市桃園區國際路一段 246 號本公司桃園廠               
 1535  中宇     20180622 高雄市前鎮區中山二路 5 號 4 樓 (高雄商務會議中心六合廳)    
 1593  祺驊     20180622 新竹縣湖口鄉德興路 231 號 (本公司員工餐廳)               
 1712  興農     20180622 台中僑園大飯店 (台中市西屯區惠中路一段 111 號)           
 1726  永記     20180622 高雄市小港區沿海三路 26 號
 1737  台鹽     20180622 台南市南區健康路一段 297 號臺鹽實業股份有限公司大禮堂   
 1788  杏昌     20180622 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)    
 2014  中鴻     20180622 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室，捷運 R17 世運站出口)
 2067  嘉鋼     20180622 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)          
 2069  運錩     20180622 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2301  光寶科   20180622 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2317  鴻海     20180622 新北市土城區土城工業區自由街 2 號
 2324  仁寶     20180622 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓
 2332  友訊     20180622 自由廣場會議中心 - 國際演藝廳 (地址：台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)
 2351  順德     20180622 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)
 2354  鴻準     20180622 新北市土城區土城工業區中山路 66-1 號
 2428  興勤     20180622 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室
 2471  資通     20180622 台北市中山北路二段 111 號雙連大樓 8 樓 807 室               
 2472  立隆電   20180622 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)
 2475  華映     20180622 桃園市龍潭區三和里華映路 1 號
 2488  漢平     20180622 本公司生產大樓六樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)       
 2505  國揚     20180622 國軍英雄館 (台北市長沙街 1 段 20 號七樓凱旋廳)             
 2509  全坤建   20180622 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓
 2515  中工     20180622 台北市八德路四段 138 號 11 樓 (京華城 11 樓會議室)           
 2516  新建     20180622 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心 - 蘇格拉底廳)
 2524  京城     20180622 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓   
 2546  根基     20180622 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳                 
 2609  陽明     20180622 基隆市中正區信一路 181 號 2 樓 (基隆市立文化中心第一會議室)
 2611  志信     20180622 基隆長榮桂冠酒店
 2616  山隆     20180622 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)
 2618  長榮航   20180622 桃園市蘆竹區新南路一段 376 號長榮航空運航大樓 17 樓會議廳 
 2706  第一店   20180622 臺北市南京東路 2 段 63 號本公司
 2745  五福     20180622 高雄市鹽埕區中正四路 274 號 (高雄國際會議中心)           
 2841  台開     20180622 台北國軍英雄館 (台北市中正區長沙街 1 段 20 號 1 樓宴會廳)    
 2880  華南金   20180622 台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 (華南銀行總行大樓國際會議廳)
 2883  開發金   20180622 台北市敬業四路 168 號維多麗亞酒店 1 樓大宴會廳            
 2892  第一金   20180622 台北市重慶南路 1 段 30 號 (第一銀行總行大樓 22 樓大禮堂)     
 2905  三商     20180622 台北市建國北路二段 145 號 20 樓 (三商大樓)                 
 2915  潤泰全   20180622 台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓
 3005  神基     20180622 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳       
 3041  揚智     20180622 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)    
 3062  建漢     20180622 新竹科學工業園區新竹縣園區三路 99 號
 3073  凱柏實業 20180622 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心           
 3162  精確     20180622 新陶芳庭園餐廳 (中壢區中大路 170 巷 19 之 5 號)              
 3229  晟鈦     20180622 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)           
 3252  海灣     20180622 台中市大和路 22 號 3 樓
 3268  海德威   20180622 台中市西屯區天保街 60 號 (財團法人台中世界貿易中心)      
 3430  奇鈦科   20180622 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3437  榮創     20180622 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)
 3450  聯鈞     20180622 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 3452  益通     20180622 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)  
 3490  單井     20180622 新北市中和區中正路 778 號 15 樓
 3491  昇達科   20180622 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵站)     
 3499  環天科   20180622 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)      
 3550  聯穎     20180622 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋喜來登飯店)            
 3631  晟楠     20180622 福容大飯店 (桃園縣龜山鄉文二一街 68 號)
 3653  健策     20180622 桃園市龜山區文化里科技一路 40 號
 3706  神達     20180622 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓 101 會議室               
 4128  中天     20180622 桃園市龍潭區九龍村 39 號。(悅華大酒店)
 4161  聿新科   20180622 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)     
 4303  信立     20180622 台南市學甲區民族路 56 號「學甲區民眾服務社」二樓會議室  
 4305  世坤     20180622 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室 (台南市麻豆區新生北路 56 號)
 4431  敏成     20180622 桃園市桃園區經國路 168 號 (23 樓第一會議室)               
 4506  崇友     20180622 台北市中正區公園路 30 號 10 樓
 4513  福裕     20180622 彰化縣伸港鄉興工路 34 號
 4541  晟田     20180622 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南科高雄園區會議室)          
 4564  元翎     20180622 雲林縣虎尾鎮科虎三路 18 號 (本公司會議室)                
 4712  南璋     20180622 國立台灣科學教育館 - 台北市士林區士商路 189 號 (B1 會議室 B 室)
 4763  材料 - KY  20180622 台北市敦化北路 100 號 (王朝大酒店 2 樓貴賓軒 5 會議室)       
 4935  茂林 - KY  20180622 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)
 4950  牧東     20180622 台北市信義路四段 236 號 (宏遠證券七樓 703 會議室)          
 4960  奇美材   20180622 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)  
 4984  科納 - KY  20180622 台北市中山區樂群三路 123 號和璞飯店 6 樓寰宇廳            
 5210  寶碩     20180622 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (約克國際科技大樓 8 樓會議室)
 5228  鈺鎧     20180622 台中市南屯區精科東路 15 號 (本公司)
 5285  界霖     20180622 高雄市楠梓加工出口區中央路 58 號 (界霖科技營運總部 7 樓會議室)
 5286  育駿     20180622 台北市八德路三段 2 號 B1
 5306  桂盟     20180622 成大會館 C 廳 (台南市東區大學路 2 號)
 5321  友銓     20180622 桃園市延平路 147 號 (桃園市婦女館 103 室)
 5381  合正     20180622 桃園市中壢區東園路 57 號 (中壢工業區服務中心)            
 5443  均豪     20180622 新竹科學園區工業東二路 1 號愛因斯坦廳 (科技生活館)       
 5460  同協     20180622 新北市新莊區民安路 420 巷 28 號二樓
 5880  合庫金   20180622 台北市松山區長安東路二段 225 號 B 棟 1 樓 ((合庫銀行總行文康中心)
 6131  悠克     20180622 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓
 6224  聚鼎     20180622 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心 - 巴哈廳 (科技生活館)
 6246  臺龍     20180622 新北市五股區五工六路九號 (五股工業區新北市五股勞工活動中心)
 6278  台表科   20180622 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店三樓、如意廳)       
 6591  動力 - KY  20180622 康和綜合證券股份有限公司 B2 會議室 (台北市信義區基隆路 1 段 176 號 B2)
 6605  帝寶     20180622 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會二樓 (彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷 57-21 號)
 6620  漢達     20180622 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6642  富致     20180622 新北市勞工活動中心 - 601 教室 (新北市五股區五工六路 9 號)   
 6669  緯穎     20180622 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心近悅廳)
 8047  星雲     20180622 新北市汐止區福德二路 236 號 4 樓第一會議室                
 8064  東捷     20180622 台南市台南科學工業園區南科六路 9 號 101 會議室            
 8069  元太     20180622 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室          
 8096  擎亞     20180622 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)               
 8127  利汎     20180622 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓
 8131  福懋科   20180622 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業 (股) 公司簡報室         
 8374  羅昇     20180622 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)                
 8390  金益鼎   20180622 新竹市鹽水里集會所 (新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)       
 8422  可寧衛   20180622 高雄市岡山區岡山路 434 號 2 樓 (高雄市岡山區農會)          
 8433  弘帆     20180622 自由廣場會議中心 2 樓東側 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)   
 8438  昶昕     20180622 桃園市大園區大工路 19 號 (本公司大園一廠二樓會議室)      
 8479  台灣藝術 20180622 高雄市苓雅區中山二路 483 號
 8488  吉源 - KY  20180622 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店)          
 8495  經緯航   20180622 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓
 8916  光隆     20180622 台北市敦化南路二段 95 號 B2(201 室)
 9907  統一實   20180622 台南市永康區中正北路 837 號 (本公司七樓會議廳)           
 9921  巨大     20180622 台中市大甲區順帆路 19 號 (巨大公司)
 9924  福興     20180622 本洲工業區服務中心二樓集會堂 (高雄市岡山區本工路十七號)
 9930  中聯資源 20180622 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室                
 9937  全國     20180622 台北市大安區長興街 75 號 (中華經濟研究院 1 樓蔣碩傑會議廳) 
 9944  新麗     20180622 桃園市大興路 269 號 1 樓。(晶悅國際飯店)
 9960  邁達康   20180622 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
 1235  興泰     20180625 本公司三樓會議室 (高雄市仁武區高楠公路 10 號)            
 1258  其祥 - KY  20180625 台北市忠孝東路三段 193 巷 (台北科技大學 - 億光大樓 3 樓)     
 2115  六暉 - KY  20180625 彰化縣田中鎮新工五路 64 號 (六暉實業股份有限公司一樓會議室)
 2331  精英     20180625 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓
 2702  華園     20180625 高雄市六合二路二七九號 (本公司一樓竹林廳)              
 3224  三顧     20180625 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店 4 樓 - 華美廳)  
 3383  新世紀   20180625 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)      
 3492  長盛     20180625 新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓
 4568  科際精密 20180625 新北市中和區中正路 716 號 (地下二樓會議室)               
*4965  商店街   20180625 台北市大安區新生南路 3 段 30 號 (公務人力發展中心福華國際文教會館 203 室)
 5201  凱衛     20180625 台北馥敦飯店翡翠廳 (台北市南京東路 5 段 32 號 17 樓)         
 5312  寶島科   20180625 新北市汐止區新台五路一段 97 號 17 樓
 5348  系通     20180625 新竹科學工業園區新安路 2 號 - 科管局活動中心一樓會議室    
 5903  全家     20180625 新北市淡水區中正東路二段 29 號 4 樓本公司研修中心         
 6130  星寶國際 20180625 台北市大安區忠孝東路三段 197 號旁 (台北科技大學億光大樓 3 樓奧米伽廳 302 會議室))
 6240  松崗     20180625 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 5 樓 (會議室)               
 6446  藥華藥   20180625 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)       
 6488  環球晶   20180625 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)
 8491  真好玩   20180625 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 8929  富堡     20180625 桃園市蘆竹區南山路二段 205 巷 14 號 (本公司桃園廠 3 樓)      
 1102  亞泥     20180626 台北市長沙街一段 20 號 (台北國軍英雄館一樓宴會廳)        
 1203  味王     20180626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳             
 1217  愛之味   20180626 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)   
 1225  福懋油   20180626 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)     
 1229  聯華     20180626 桃園市楊梅區富豐南路 12 號 1 樓
 1260  富味鄉   20180626 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)      
 1310  台苯     20180626 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)                
 1316  上曜     20180626 台南市中西區和緯路五段 91 號 (本公司湖美帝璟建案接待中心)
 1449  佳和     20180626 台南市官田區工業路 11 號
 1467  南緯     20180626 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室
 1471  首利     20180626 新北市五股區五權路 1 號 (工商展覽中心二樓 A 廳)            
 1526  日馳     20180626 新北市林口區下福里 71-2 號
 1540  喬福     20180626 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號）
 1569  濱川     20180626 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓 (大發工業區活動中心禮堂)
 1735  日勝化   20180626 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)        
 1783  和康生   20180626 桃園市龜山區科技一路 88 號三樓
 1795  美時     20180626 南投市南崗二路 85、87 號 A 棟 2 樓 (南投婦幼館)              
 1806  冠軍     20180626 苗栗縣竹南鎮大埔里 13 鄰竹篙厝 200-7 號 4 樓 (本公司 4 樓冠軍廳)
 1814  東光訊   20180626 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號，本公司三樓會議室          
 1905  華紙     20180626 台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓
 2035  唐榮     20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)    
 2059  川湖     20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)   
 2104  中橡     20180626 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)          
 2114  鑫永銓   20180626 南投市南崗工業區南崗三路 294 號本公司會議室             
 2388  威盛     20180626 新北市新店區北新路三段 205 號 (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 
 2438  翔耀     20180626 桃園市龜山區楓樹里自強北路 17 巷 31 號 2 樓                 
 2498  宏達電   20180626 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)          
 2534  宏盛     20180626 台北市敦化北路 100 號 2 樓王朝大酒店貴賓軒 11 室            
 2537  聯上發   20180626 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 (集思北科大會議中心 - 西格瑪廳)
 2547  日勝生   20180626 臺北市基隆路一段 333 號 33 樓 (臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳 A 區)
 2607  榮運     20180626 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室
 2608  大榮     20180626 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)
 2615  萬海     20180626 台北市中山北路四段 16 號經國紀念堂 2 樓 - 劍潭海外青年活動中心群英堂
 2617  台航     20180626 台大校友會館 (地址：臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓)          
 2634  漢翔     20180626 台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 (漢翔航太研習園區)         
 2636  台驊投控 20180626 國泰金融會議廳 G 廳 (台北市信義區松仁路 9 號)              
 2707  晶華     20180626 台北市中山北路 2 段 39 巷 3 號 4 樓 - 晶華酒店 VIP1              
 3024  憶聲     20180626 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)         
 3131  弘塑     20180626 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)             
 3150  鈺寶     20180626 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳
 3226  至寶電   20180626 台南市新化區崙頂里崙子頂 422 號 (新化區崙頂里活動中心)   
 3236  千如     20180626 桃園市楊梅區楊湖路一段 422 號 (本公司三樓禮堂)           
 3293  鈊象     20180626 經濟部工業局新北產業園區服務中心禮堂 (新北市新莊區五工路 95 號三樓)
 3494  誠研     20180626 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓「台北矽谷國際會議中心 2D 廳」
 3519  綠能     20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3566  太陽光   20180626 新竹縣湖口鄉新興路 458-9 號
 3580  友威科   20180626 台中市大雅區中科路六號七樓 701 會議室
 3588  通嘉     20180626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)          
 3605  宏致     20180626 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華花園飯店桃風廳)        
 3624  光頡     20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓              
 3632  研勤     20180626 自由廣場會議中心 1 樓西側會議室 (台北市內湖區瑞光路 399 號)
 3678  聯享     20180626 竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會: 劇院教室)          
 4119  旭富     20180626 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)              
 4123  晟德     20180626 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 447 室 (南港軟體育成中心)
 4152  台微體   20180626 台北市南港區三重路 19-10 號 2F
 4169  泰宗     20180626 遠雄悅來國際會議中心 - 遠來廳 C 廳 (地址：新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 4 樓)
 4306  炎洲     20180626 彰化縣鹿港鎮工業西六路 16 號 (行政樓 2 樓會議室)           
 4534  慶騰     20180626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)           
 4538  大詠城   20180626 大詠城機械股份有限公司 2 樓會議室
 4540  全球     20180626 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)                 
 4566  時碩工業 20180626 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心近悅 AB 廳)
 4744  皇將     20180626 台中市大里區工業九路 190 號 4 樓
 4909  新復興   20180626 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)     
 4934  太極     20180626 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路 5 號               
 4967  十銓     20180626 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)
 4980  佐臻     20180626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)
 4999  鑫禾     20180626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 3 樓如意廳)      
 5220  萬達光電 20180626 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)
 5229  立宇     20180626 高雄蓮潭國際會館 (高雄市左營區崇德路 801 號)             
 5258  虹堡     20180626 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 B 室 (台北矽谷國際會議中心)
 5284  jpp-KY   20180626 台北市中山區松江路 350 號 8 樓 (台北市進出口商業同業公會大樓)
 5294  捷音特   20180626 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)  
 5302  太欣     20180626 新竹市科學工業園區新安路 2-1 號 (尼尼生活館第一會議室)   
 5314  世紀     20180626 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 202 會議室)
 5450  寶聯通   20180626 台北市內湖區陽光街 349 號 6 樓 (本公司大會議室)            
 5483  中美晶   20180626 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)  
 5488  松普     20180626 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)  
 5902  德記     20180626 台南市永康區中正路 301 號 3 樓
 6118  建達     20180626 本公司會議室 (新北市新店區中正路 531 號 5 樓)              
 6138  茂達     20180626 新竹科學工業園區篤行一路 6 號 (本公司)
 6140  訊達     20180626 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 會議室)         
 6160  欣技     20180626 新北市汐止區大同路 3 段 196 號 R2 樓
 6163  華電網   20180626 新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 4 樓 (遠來 B 廳)               
 6167  久正     20180626 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)              
 6169  昱泉     20180626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓東側多用途會議室 (內湖自由廣場)
 6186  新潤     20180626 台北市羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心－亞歷山大廳)
 6192  巨路     20180626 台北市南港區園區街 3 號 F 棟 17 樓 (南港生技育成中心大會議室)
 6216  居易     20180626 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)            
 6225  天瀚     20180626 新竹科學工業園區展業一路 2 號台灣科學工業園區科學工業同業公會 201 會議室
 6229  研通     20180626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)     
 6282  康舒     20180626 新北市淡水區淡金路三段 159 號
 6287  元隆     20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館)          
 6449  鈺邦     20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓 202 職訓教室 (苗栗縣竹南鎮科研路 36 號二樓)
 6498  久禾光   20180626 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)              
 6509  聚和     20180626 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)         
 6550  北極星藥業 - KY20180626 張榮發國際會議中心 (地址: 台北市中正區中山南路 11 號 8 樓)  
 6576  逸達     20180626 台北市中正區徐州路 2 號 (臺大醫院國際會議中心)           
 6655  科定     20180626 新北市三重區新北大道一段 9 號 10 樓 (三重勞工中心)         
 8032  光菱     20180626 新北市汐止區新台五路 1 段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 展覽館)      
 8038  長園科   20180626 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)
 8077  洛碁     20180626 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)              
 8105  凌巨     20180626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路 15 號
 8150  南茂     20180626 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛因斯坦廳)
 8329  台視     20180626 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
 8410  森田     20180626 台南市安南區工業二路 31 號 - 經濟部南台灣創新園區 (學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室)
 8472  夠麻吉   20180626 台北市敦化南路一段 1 號 10 樓 (財團法人土地改革紀念館)     
 9110  越南控 - DR20180626 香港金鐘道 95 號統一中心 10 樓會議室四及五                
 9914  美利達   20180626 本公司美利達大樓四樓 R02 會議室 (彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號)
 9941  裕融     20180626 新北市新店區中興路三段三號一樓
 9949  琉園     20180626 新北市永和區成功路一段 80 號三樓
 9955  佳龍     20180626 桃園市觀音區環科路 323 號
 9957  燁聯     20180626 高雄市岡山區本工路 17 號 (高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2F 集會堂)
 1201  味全     20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段 439 號味全埔心牧場綠園餐廳       
 1218  泰山     20180627 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)        
 1219  福壽     20180627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)       
 1231  聯華食   20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)              
 1438  裕豐     20180627 臺北市復興北路 99 號 6 樓 A 廳 (牛牛牛亞國際會議中心)        
 1459  聯發     20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)     
 1468  昶和     20180627 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)                
 1474  弘裕     20180627 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)    
 1477  聚陽     20180627 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)              
 1563  巧新     20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室      
 1599  宏佳騰   20180627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1
 1784  訊聯     20180627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5
 1789  神隆     20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)
 1805  寶徠     20180627 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)     
 2008  高興昌   20180627 高雄市中華一路 318 號 (本公司)
 2049  上銀     20180627 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)              
 2109  華豐     20180627 彰化縣大村鄉中山路二段 300 號本公司會議室               
 2204  中華     20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心  
 2233  宇隆     20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
 2245  詠勝昌   20180627 高雄市阿蓮區中路里中路 9-1 號 (本公司二樓會議室)         
 2246  凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段 658 號 1 樓 - 會議室               
 2371  大同     20180627 臺北市中山區中山北路三段 40 號 (大同大學尚志大樓 9 樓)     
 2520  冠德     20180627 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳                 
 2605  新興     20180627 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2610  華航     20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號) 
 2643  捷迅     20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心達文西廳)
 2904  匯僑     20180627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)            
 3058  立德     20180627 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓
 3078  僑威     20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)     
 3089  遠昇     20180627 嘉義市西區忠順一街 27 號 (冠閣商務大飯店會議室)          
 3128  昇銳     20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
 3164  景岳     20180627 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室
 3202  樺晟     20180627 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)      
 3230  錦明     20180627 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)
 3257  虹冠電   20180627 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室)
 3287  廣寰科   20180627 本公司三樓會議室 (地址：新北市中和區建二路 113 號 3F)     
 3325  旭品     20180627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)  
 3349  寶德     20180627 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8
 3406  玉晶光   20180627 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)
 3508  位速     20180627 桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號 (本公司地下一樓)           
 3536  誠創     20180627 台北市松山區敦化北路 240 號 (交通部運輸研究所大樓國際會議廳)
 3537  堡達     20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)
 3546  宇峻     20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3552  同致     20180627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)                 
 3562  頂晶科   20180627 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓
 3567  逸昌     20180627 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)         
 3625  西勝     20180627 新北市新莊區中正路 665 號 2 樓會議室
 4113  聯上     20180627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)                 
 4117  普生     20180627 新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司會議室)            
 4142  國光生   20180627 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)           
 4154  康樂 - KY  20180627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓
 4174  浩鼎     20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)
 4193  喬本     20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號
 4402  福大     20180627 關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)     
 4537  旭東     20180627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)                
 4609  唐鋒     20180627 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)              
 4720  德淵     20180627 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)          
 4767  誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路 1 號
 4803  VHQ-KY   20180627 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓)
 4903  聯光通   20180627 新竹市科學園區研新四路 12 號 3 樓 (本公司大會議室)         
 4971  IET-KY   20180627 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)
 4989  榮科     20180627 台北市士林區中山北路四段 16 號地下層會議室 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)
 4994  傳奇     20180627 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 5102  富強     20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)        
 5256  銳捷     20180627 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
 5291  邑昇     20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室            
 5383  金利     20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5398  慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室          
 5516  雙喜     20180627 雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室 (新竹市民族路 186 號)      
 5534  長虹     20180627 台北市北平東路 30 號 11 樓
 5607  遠雄港   20180627 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)       
 5608  四維航   20180627 台北市復興北路 99 號 6 樓 (B+C 會議室)
 5703  亞都     20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳
 6005  群益證   20180627 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳        
 6020  大展證   20180627 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室
 6112  聚碩     20180627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)
 6128  上福     20180627 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)           
 6174  安碁     20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)
 6182  合晶     20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號                 
 6247  淇譽電   20180627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓
 6274  台燿     20180627 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓新竹縣工業會 (會議中心)     
 6276  安鈦克   20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室
 6290  良維     20180627 台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心)  
 6404  通訊 - KY  20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)
 6479  瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路 3 段 160 號 4 樓 (福華大飯店 405 會議室)          
 6489  德晶     20180627 新竹縣竹北市中和街 191 巷 5 號 (本公司會議室)              
 6518  康科特   20180627 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓
 6562  聯亞藥   20180627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓 (多功能會議廳)           
 6670  復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓富貴廳)   
 7402  邑錡     20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由時報廣場)              
 8016  矽創     20180627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)
 8034  榮群     20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 4 樓)
 8071  能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」        
 8080  奧斯特   20180627 台北市南港區市民大道八段 367 號 2 樓 (南港區民活動中心)    
 8115  帝聞     20180627 新北市新店區寶高路 5 號
 8155  博智     20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓         
 8171  天宇     20180627 新北市新店區中興路三段 219 號 1 樓 (天下一家社教服務中心)  
 8201  無敵     20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)          
 8222  寶一     20180627 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8249  菱光     20180627 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)          
 8403  盛弘     20180627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓會議室
 8464  億豐     20180627 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)           
 8465  德河     20180627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)       
 8917  欣泰     20180627 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室
 8931  大汽電   20180627 桃園市大園區潮音北路 276 號
 8937  合騏     20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)      
 9906  欣巴巴   20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳
 9928  中視     20180627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚     
 1473  台南     20180628 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)             
 1475  本盟     20180628 桃園市平鎮區工業三路 16 號
 1507  永大     20180628 桃園市春日路 1352 號，永大機電公司桃園廠                
 1514  亞力     20180628 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)
 1527  鑽全     20180628 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室
 1584  精剛     20180628 本公司 1F 會議室 (地址：台南市柳營區工一路 15 號)          
 1617  榮星     20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心 (住址：臺南市仁德區仁德里文心路 138 號)
 1736  喬山     20180628 台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳室)           
 1742  台蠟     20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號
 1787  福盈科   20180628 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號
 1810  和成     20180628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號。(三廠禮堂)             
 2009  第一銅   20180628 高雄市小港區沿海一路 479 號 (本公司臨海工廠 3 樓)          
 2038  海光     20180628 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)
 2208  台船     20180628 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)         
 2236  百達 - KY  20180628 台北市中山區復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)       
 2302  麗正     20180628 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)                
 2434  統懋     20180628 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)            
 2492  華新科   20180628 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 168 會議室)  
 2738  曼哈頓 - KY20180628 台北市南京東路二段 111 號六樓新台豐大樓 6C 會議室         
 2852  第一保   20180628 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳  
 2937  集雅社   20180628 本公司會議室 (高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓)            
 3036  文曄     20180628 新北市中和區中正路 738 號 18 樓
 3085  新零售   20180628 嘉義市東區保忠二街 123 號
 3158  嘉實     20180628 新北市新店區民權路 52 號 6 樓
 3308  聯德     20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓               
 3346  麗清     20180628 新北市中和區中正路 631 號 (中和福朋酒店西北廳)           
 3455  由田     20180628 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)        
 3693  營邦     20180628 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號                
 4131  晶宇     20180628 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)                
 4134  台欣生   20180628 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心 2 樓訓練教室
 4190  佐登 - KY  20180628 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)
 4413  飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓
 4908  前鼎     20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)            
 4924  欣厚 - KY  20180628 奔亞國際會議中心 (地址：台北市復興北路 99 號 6 樓)         
 4931  新盛力   20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街 1 號                 
 4947  昂寶 - KY  20180628 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 4968  立積     20180628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)      
 5267  龍翩     20180628 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)
 5344  立衛     20180628 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓伽俐略廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號)
 5704  老爺知   20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 113 巷 23 號
 5907  大洋 - KY  20180628 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6127  九豪     20180628 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)                 
 6148  驊宏資   20180628 台北市內湖區瑞湖街 58 號一樓會議廳
 6236  康呈     20180628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓
 6259  百徽     20180628 莉蓮會館 - 為美廳 (台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)     
 6289  華上     20180628 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號
 6407  相互     20180628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20180628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 - 樺漢會議室
 6490  凌昇科   20180628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)       
 6566  創益     20180628 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6575  心悅     20180628 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (B 棟遠雄 U-Town 接待中心)
 6622  百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)      
 6624  萬年清   20180628 台中市西屯區市政路 386 號 (豐邑市政都心廣場 301 會議室)    
 6650  帝圖     20180628 台北市大安區仁愛路四段 99 號 6 樓 (本公司展覽館)           
 6656  宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓
 7443  凡事康   20180628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室
 8045  達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)          
 8354  冠好     20180628 南投市南崗工業區工業路 29 號 (總公司行政大樓 4 樓會議室)   
 8458  影一     20180628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)                
 8996  高力     20180628 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室   
 9905  大華     20180628 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓            
 9910  豐泰     20180628 本公司 (雲林縣斗六市科工八路 52 號)
 1220  台榮     20180629 台北市大安區忠孝東路三段 1 號三樓 (台北科技大學億光大樓) 
 1269  乾杯     20180629 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心       
 1321  大洋     20180629 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)
 1325  恆大     20180629 台北市林森北路 369 號 - 華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳
 1402  遠東新   20180629 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)
 1416  廣豐     20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)    
 1466  聚隆     20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號
 1470  大統染   20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)           
 1472  三洋紡   20180629 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 1 樓 (103 會議室)          
 1506  正道     20180629 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號
 1512  瑞利     20180629 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)              
 1513  中興電   20180629 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)            
 1539  巨庭     20180629 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)
 1541  錩泰     20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1582  信錦     20180629 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)           
 1603  華電     20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)  
 1618  合機     20180629 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 1722  台肥     20180629 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)             
 1799  易威     20180629 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)
 1818  願景     20180629 本公司 (新竹市香山區牛埔路 287 號 4 樓)
 1819  豐鼎     20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (屏東廠)
 2028  威致     20180629 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)        
 2243  宏旭 - KY  20180629 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)      
 2247  汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路 101 號 13 樓群益金融大樓會議室         
 2329  華泰     20180629 高雄市楠梓區加昌路 600 號 (楠梓加工區管理處莊敬堂)       
 2355  敬鵬     20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)       
 2358  廷鑫     20180629 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)                 
 2429  銘旺科   20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)      
 2440  太空梭   20180629 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號        
 2601  益航     20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳              
 2734  易飛網   20180629 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2834  臺企銀   20180629 台北市塔城街 30 號 17 樓
 2901  欣欣     20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路 247 號 4 樓            
 2923  鼎固 - KY  20180629 台北市信義路五段 5 號
 2924  東凌 - KY  20180629 台北市南京東路 3 段 133 號 2 樓六福皇宮銀河廳               
 3025  星通     20180629 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)    
 3043  科風     20180629 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (宸上名品飯店)          
 3067  全域     20180629 松山區復盛區民活動中心 (台北市市民大道五段 99 號)        
 3219  倚強     20180629 臺北市大安區忠孝東路四段 285 號 5 樓會議室 (大瀚國際商務中心)
 3332  幸康     20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)        
 3402  漢科     20180629 新竹市高峰路 487 號 2 樓
 3432  台端     20180629 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 (本公司會議室)             
 3593  力銘     20180629 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)      
 3687  歐買尬   20180629 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 505 室 (南港展覽館)           
 4151  明躍     20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室）            
 4168  醣聯     20180629 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)
 4186  尖端醫   20180629 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)                 
 4194  禾生技   20180629 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓 (珠寶大樓 7 樓會議室)  
 4195  基米     20180629 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心)     
 4304  勝昱     20180629 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)   
 4406  新昕纖   20180629 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)      
 4415  台原藥   20180629 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)            
 4429  聚紡     20180629 桃園市觀音區工業六路 3 號
 4503  金雨     20180629 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號
 4532  瑞智     20180629 桃園市觀音區成功路 2 段 943 號
 4546  長亨     20180629 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學工業園區管理局高雄園區 401 會議室)
 4551  智伸科   20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓。(古華花園飯店)            
 4558  寶緯     20180629 彰化縣北斗鎮財神路 30 號 (本公司二樓大會議室)            
 4559  久裕興   20180629 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司三樓會議室) 
 4702  中美實   20180629 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店)                
 4721  美琪瑪   20180629 桃園市觀音區大同一路 1 號 (本公司辦公大樓 4 樓)            
 4979  華星光   20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華飯店桃風廳)            
 5240  建騰     20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心            
 5304  鼎創達   20180629 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室
 5515  建國     20180629 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓)
 5521  工信     20180629 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5529  志嘉     20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6101  寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路 62 號 4 樓
 6107  華美     20180629 高雄市橋頭區芋林路 305 號
 6111  大宇資   20180629 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)
 6125  廣運     20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號
 6133  金橋     20180629 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓【台北深坑假日飯店】     
 6144  得利影   20180629 台北市民權西路 53 號 5 樓
 6165  捷泰     20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側 (自由廣場)              
 6218  豪勉     20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室         
 6248  沛波     20180629 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (會議室)                 
 6264  富裔     20180629 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)     
 6265  方土昶   20180629 天下一家社教服務中心 (新北市新店區中興路三段 219 號二樓) 
 6283  淳安     20180629 台北市中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心)8 樓 802 室  
 6422  君耀 - KY  20180629 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)               
 6431  光麗 - KY  20180629 社團法人台南市建築師公會會議室 (地址: 台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
 6469  大樹     20180629 桃園市中壢區成章四街 143 號
 6474  華豫寧   20180629 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)               
 6511  綠晁     20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街 6 號
 6555  榮炭     20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路 46 號 (經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
 6567  生控     20180629 台北市仁愛路三段 160 號 4 樓福華大飯店 (CR403 會議室)       
 6582  申豐     20180629 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)         
 6616  特昇 - KY  20180629 PCBC 會議中心 - CC 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)   
 6618  永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路 57 號)      
 6651  全宇昕   20180629 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室
 6664  群翊     20180629 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)           
 8068  全達     20180629 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)    
 8097  常珵     20180629 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)              
 8234  新漢     20180629 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)          
 8289  泰藝     20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室 (新北市樹林區武林街 6 號 2 樓)
 8431  匯鑽科   20180629 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)            
 8478  東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)           
 8480  泰昇 - KY  20180629 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)    
 8481  政伸     20180629 台中市西屯區工業區 12 路 6 號本公司二樓會議室             
 8490  利得     20180629 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第五教室)  
 8497  聯廣     20180629 台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 米開朗基羅廳)
 8906  花王     20180629 新北市土城區中山路 65 號 (本公司二樓會議室)              
 8934  衡平     20180629 台北市敦化南路二段 97 號 B2(會議室)
*4136  太和 - KY  20180720 台北市信義路四段 236 號 7 樓
*5281  大峽谷 - KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館 (台中市南屯區環中路四段 2 號) 
*6558  興能高   20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)              
*6521  金樺     20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 423 室
*6579  研揚     20180730 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓會議室                 
*3522  宏森     20180803 新北市中和區中山路二段 351 號 (晶宴會館中和館 B1)         
*6423  億而得   20180803 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)           
*2740  天蔥     20180808 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)
*3144  新揚科   20180808 高雄市路竹區路科五路 21 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
*3299  帛漢     20180808 南台灣創新園區 (台南市安南區工業二路 31 號)              
*5317  凱美     20180808 新北市汐止區新台五路 1 段 81 號 13 樓之 2
*6656  宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓
*2456  奇力新   20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
*5255  美桀     20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)          

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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