[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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1101 台泥 20180622 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)

1110 東泥 20180622 高雄市前金區五福三路 21 號地下一樓

1234 黑松 20180622 本公司中壢廠 (桃園市中壢區中園路 178 號)

1240 茂生農經 20180622 行政院人事行政總處公務人力發展中心

1305 華夏 20180622 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)

1309 臺達化 20180622 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1333 恩得利 20180622 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

1432 大魯閣 20180622 台大校友聯誼社 (台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)

1434 福懋 20180622 雲林縣斗六市石榴路 317 號本公司

1440 南紡 20180622 臺南市南區南門路 261 號 (臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)

1456 怡華 20180622 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」

1531 高林股 20180622 桃園市桃園區國際路一段 246 號本公司桃園廠

1535 中宇 20180622 高雄市前鎮區中山二路 5 號 4 樓 (高雄商務會議中心六合廳)

1593 祺驊 20180622 新竹縣湖口鄉德興路 231 號 (本公司員工餐廳)

1712 興農 20180622 台中僑園大飯店 (台中市西屯區惠中路一段 111 號)

1726 永記 20180622 高雄市小港區沿海三路 26 號

1737 台鹽 20180622 台南市南區健康路一段 297 號臺鹽實業股份有限公司大禮堂

1788 杏昌 20180622 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)

2014 中鴻 20180622 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室，捷運 R17 世運站出口)

2067 嘉鋼 20180622 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)

2069 運錩 20180622 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)

2301 光寶科 20180622 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

2317 鴻海 20180622 新北市土城區土城工業區自由街 2 號

2324 仁寶 20180622 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓

2332 友訊 20180622 自由廣場會議中心 - 國際演藝廳 (地址：台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)

2351 順德 20180622 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)

2354 鴻準 20180622 新北市土城區土城工業區中山路 66-1 號

2428 興勤 20180622 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室

2471 資通 20180622 台北市中山北路二段 111 號雙連大樓 8 樓 807 室

2472 立隆電 20180622 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)

2475 華映 20180622 桃園市龍潭區三和里華映路 1 號

2488 漢平 20180622 本公司生產大樓六樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)

2505 國揚 20180622 國軍英雄館 (台北市長沙街 1 段 20 號七樓凱旋廳)

2509 全坤建 20180622 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓

2515 中工 20180622 台北市八德路四段 138 號 11 樓 (京華城 11 樓會議室)

2516 新建 20180622 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心 - 蘇格拉底廳)

2524 京城 20180622 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓

2546 根基 20180622 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳

2609 陽明 20180622 基隆市中正區信一路 181 號 2 樓 (基隆市立文化中心第一會議室)

2611 志信 20180622 基隆長榮桂冠酒店

2616 山隆 20180622 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

2618 長榮航 20180622 桃園市蘆竹區新南路一段 376 號長榮航空運航大樓 17 樓會議廳

2706 第一店 20180622 臺北市南京東路 2 段 63 號本公司

2745 五福 20180622 高雄市鹽埕區中正四路 274 號 (高雄國際會議中心)

2841 台開 20180622 台北國軍英雄館 (台北市中正區長沙街 1 段 20 號 1 樓宴會廳)

2880 華南金 20180622 台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 (華南銀行總行大樓國際會議廳)

2883 開發金 20180622 台北市敬業四路 168 號維多麗亞酒店 1 樓大宴會廳

2892 第一金 20180622 台北市重慶南路 1 段 30 號 (第一銀行總行大樓 22 樓大禮堂)

2905 三商 20180622 台北市建國北路二段 145 號 20 樓 (三商大樓)

2915 潤泰全 20180622 台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

3005 神基 20180622 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳

3041 揚智 20180622 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)

3062 建漢 20180622 新竹科學工業園區新竹縣園區三路 99 號

3073 凱柏實業 20180622 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心

3162 精確 20180622 新陶芳庭園餐廳 (中壢區中大路 170 巷 19 之 5 號)

3229 晟鈦 20180622 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)

3252 海灣 20180622 台中市大和路 22 號 3 樓

3268 海德威 20180622 台中市西屯區天保街 60 號 (財團法人台中世界貿易中心)

3430 奇鈦科 20180622 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)

3437 榮創 20180622 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)

3450 聯鈞 20180622 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

3452 益通 20180622 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)

3490 單井 20180622 新北市中和區中正路 778 號 15 樓

3491 昇達科 20180622 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵站)

3499 環天科 20180622 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)

3550 聯穎 20180622 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋喜來登飯店)

3631 晟楠 20180622 福容大飯店 (桃園縣龜山鄉文二一街 68 號)

3653 健策 20180622 桃園市龜山區文化里科技一路 40 號

3706 神達 20180622 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓 101 會議室

4128 中天 20180622 桃園市龍潭區九龍村 39 號。(悅華大酒店)

4161 聿新科 20180622 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4303 信立 20180622 台南市學甲區民族路 56 號「學甲區民眾服務社」二樓會議室

4305 世坤 20180622 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室 (台南市麻豆區新生北路 56 號)

4431 敏成 20180622 桃園市桃園區經國路 168 號 (23 樓第一會議室)

4506 崇友 20180622 台北市中正區公園路 30 號 10 樓

4513 福裕 20180622 彰化縣伸港鄉興工路 34 號

4541 晟田 20180622 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南科高雄園區會議室)

4564 元翎 20180622 雲林縣虎尾鎮科虎三路 18 號 (本公司會議室)

4712 南璋 20180622 國立台灣科學教育館 - 台北市士林區士商路 189 號 (B1 會議室 B 室)

4763 材料 - KY 20180622 台北市敦化北路 100 號 (王朝大酒店 2 樓貴賓軒 5 會議室)

4935 茂林 - KY 20180622 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)

4950 牧東 20180622 台北市信義路四段 236 號 (宏遠證券七樓 703 會議室)

4960 奇美材 20180622 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4984 科納 - KY 20180622 台北市中山區樂群三路 123 號和璞飯店 6 樓寰宇廳

5210 寶碩 20180622 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (約克國際科技大樓 8 樓會議室)

5228 鈺鎧 20180622 台中市南屯區精科東路 15 號 (本公司)

5285 界霖 20180622 高雄市楠梓加工出口區中央路 58 號 (界霖科技營運總部 7 樓會議室)

5286 育駿 20180622 台北市八德路三段 2 號 B1

5306 桂盟 20180622 成大會館 C 廳 (台南市東區大學路 2 號)

5321 友銓 20180622 桃園市延平路 147 號 (桃園市婦女館 103 室)

5381 合正 20180622 桃園市中壢區東園路 57 號 (中壢工業區服務中心)

5443 均豪 20180622 新竹科學園區工業東二路 1 號愛因斯坦廳 (科技生活館)

5460 同協 20180622 新北市新莊區民安路 420 巷 28 號二樓

5880 合庫金 20180622 台北市松山區長安東路二段 225 號 B 棟 1 樓 ((合庫銀行總行文康中心)

6131 悠克 20180622 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6224 聚鼎 20180622 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心 - 巴哈廳 (科技生活館)

6246 臺龍 20180622 新北市五股區五工六路九號 (五股工業區新北市五股勞工活動中心)

6278 台表科 20180622 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店三樓、如意廳)

6591 動力 - KY 20180622 康和綜合證券股份有限公司 B2 會議室 (台北市信義區基隆路 1 段 176 號 B2)

6605 帝寶 20180622 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會二樓 (彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷 57-21 號)

6620 漢達 20180622 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)

6642 富致 20180622 新北市勞工活動中心 - 601 教室 (新北市五股區五工六路 9 號)

6669 緯穎 20180622 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心近悅廳)

8047 星雲 20180622 新北市汐止區福德二路 236 號 4 樓第一會議室

8064 東捷 20180622 台南市台南科學工業園區南科六路 9 號 101 會議室

8069 元太 20180622 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室

8096 擎亞 20180622 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)

8127 利汎 20180622 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓

8131 福懋科 20180622 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業 (股) 公司簡報室

8374 羅昇 20180622 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)

8390 金益鼎 20180622 新竹市鹽水里集會所 (新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)

8422 可寧衛 20180622 高雄市岡山區岡山路 434 號 2 樓 (高雄市岡山區農會)

8433 弘帆 20180622 自由廣場會議中心 2 樓東側 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)

8438 昶昕 20180622 桃園市大園區大工路 19 號 (本公司大園一廠二樓會議室)

8479 台灣藝術 20180622 高雄市苓雅區中山二路 483 號

8488 吉源 - KY 20180622 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店)

8495 經緯航 20180622 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓

8916 光隆 20180622 台北市敦化南路二段 95 號 B2(201 室)

9907 統一實 20180622 台南市永康區中正北路 837 號 (本公司七樓會議廳)

9921 巨大 20180622 台中市大甲區順帆路 19 號 (巨大公司)

9924 福興 20180622 本洲工業區服務中心二樓集會堂 (高雄市岡山區本工路十七號)

9930 中聯資源 20180622 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室

9937 全國 20180622 台北市大安區長興街 75 號 (中華經濟研究院 1 樓蔣碩傑會議廳)

9944 新麗 20180622 桃園市大興路 269 號 1 樓。(晶悅國際飯店)

9960 邁達康 20180622 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一

1235 興泰 20180625 本公司三樓會議室 (高雄市仁武區高楠公路 10 號)

1258 其祥 - KY 20180625 台北市忠孝東路三段 193 巷 (台北科技大學 - 億光大樓 3 樓)

2115 六暉 - KY 20180625 彰化縣田中鎮新工五路 64 號 (六暉實業股份有限公司一樓會議室)

2331 精英 20180625 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓

2702 華園 20180625 高雄市六合二路二七九號 (本公司一樓竹林廳)

3224 三顧 20180625 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店 4 樓 - 華美廳)

3383 新世紀 20180625 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)

3492 長盛 20180625 新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓

4568 科際精密 20180625 新北市中和區中正路 716 號 (地下二樓會議室)

*4965 商店街 20180625 台北市大安區新生南路 3 段 30 號 (公務人力發展中心福華國際文教會館 203 室)

5201 凱衛 20180625 台北馥敦飯店翡翠廳 (台北市南京東路 5 段 32 號 17 樓)

5312 寶島科 20180625 新北市汐止區新台五路一段 97 號 17 樓

5348 系通 20180625 新竹科學工業園區新安路 2 號 - 科管局活動中心一樓會議室

5903 全家 20180625 新北市淡水區中正東路二段 29 號 4 樓本公司研修中心

6130 星寶國際 20180625 台北市大安區忠孝東路三段 197 號旁 (台北科技大學億光大樓 3 樓奧米伽廳 302 會議室))

6240 松崗 20180625 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 5 樓 (會議室)

6446 藥華藥 20180625 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)

6488 環球晶 20180625 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)

8491 真好玩 20180625 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

8929 富堡 20180625 桃園市蘆竹區南山路二段 205 巷 14 號 (本公司桃園廠 3 樓)

1102 亞泥 20180626 台北市長沙街一段 20 號 (台北國軍英雄館一樓宴會廳)

1203 味王 20180626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳

1217 愛之味 20180626 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)

1225 福懋油 20180626 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)

1229 聯華 20180626 桃園市楊梅區富豐南路 12 號 1 樓

1260 富味鄉 20180626 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)

1310 台苯 20180626 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

1316 上曜 20180626 台南市中西區和緯路五段 91 號 (本公司湖美帝璟建案接待中心)

1449 佳和 20180626 台南市官田區工業路 11 號

1467 南緯 20180626 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室

1471 首利 20180626 新北市五股區五權路 1 號 (工商展覽中心二樓 A 廳)

1526 日馳 20180626 新北市林口區下福里 71-2 號

1540 喬福 20180626 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號）

1569 濱川 20180626 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓 (大發工業區活動中心禮堂)

1735 日勝化 20180626 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)

1783 和康生 20180626 桃園市龜山區科技一路 88 號三樓

1795 美時 20180626 南投市南崗二路 85、87 號 A 棟 2 樓 (南投婦幼館)

1806 冠軍 20180626 苗栗縣竹南鎮大埔里 13 鄰竹篙厝 200-7 號 4 樓 (本公司 4 樓冠軍廳)

1814 東光訊 20180626 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號，本公司三樓會議室

1905 華紙 20180626 台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓

2035 唐榮 20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)

2059 川湖 20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)

2104 中橡 20180626 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)

2114 鑫永銓 20180626 南投市南崗工業區南崗三路 294 號本公司會議室

2388 威盛 20180626 新北市新店區北新路三段 205 號 (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

2438 翔耀 20180626 桃園市龜山區楓樹里自強北路 17 巷 31 號 2 樓

2498 宏達電 20180626 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)

2534 宏盛 20180626 台北市敦化北路 100 號 2 樓王朝大酒店貴賓軒 11 室

2537 聯上發 20180626 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 (集思北科大會議中心 - 西格瑪廳)

2547 日勝生 20180626 臺北市基隆路一段 333 號 33 樓 (臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳 A 區)

2607 榮運 20180626 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室

2608 大榮 20180626 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)

2615 萬海 20180626 台北市中山北路四段 16 號經國紀念堂 2 樓 - 劍潭海外青年活動中心群英堂

2617 台航 20180626 台大校友會館 (地址：臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓)

2634 漢翔 20180626 台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 (漢翔航太研習園區)

2636 台驊投控 20180626 國泰金融會議廳 G 廳 (台北市信義區松仁路 9 號)

2707 晶華 20180626 台北市中山北路 2 段 39 巷 3 號 4 樓 - 晶華酒店 VIP1

3024 憶聲 20180626 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)

3131 弘塑 20180626 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)

3150 鈺寶 20180626 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳

3226 至寶電 20180626 台南市新化區崙頂里崙子頂 422 號 (新化區崙頂里活動中心)

3236 千如 20180626 桃園市楊梅區楊湖路一段 422 號 (本公司三樓禮堂)

3293 鈊象 20180626 經濟部工業局新北產業園區服務中心禮堂 (新北市新莊區五工路 95 號三樓)

3494 誠研 20180626 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓「台北矽谷國際會議中心 2D 廳」

3519 綠能 20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)

3566 太陽光 20180626 新竹縣湖口鄉新興路 458-9 號

3580 友威科 20180626 台中市大雅區中科路六號七樓 701 會議室

3588 通嘉 20180626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)

3605 宏致 20180626 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華花園飯店桃風廳)

3624 光頡 20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓

3632 研勤 20180626 自由廣場會議中心 1 樓西側會議室 (台北市內湖區瑞光路 399 號)

3678 聯享 20180626 竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會: 劇院教室)

4119 旭富 20180626 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)

4123 晟德 20180626 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 447 室 (南港軟體育成中心)

4152 台微體 20180626 台北市南港區三重路 19-10 號 2F

4169 泰宗 20180626 遠雄悅來國際會議中心 - 遠來廳 C 廳 (地址：新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 4 樓)

4306 炎洲 20180626 彰化縣鹿港鎮工業西六路 16 號 (行政樓 2 樓會議室)

4534 慶騰 20180626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)

4538 大詠城 20180626 大詠城機械股份有限公司 2 樓會議室

4540 全球 20180626 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)

4566 時碩工業 20180626 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心近悅 AB 廳)

4744 皇將 20180626 台中市大里區工業九路 190 號 4 樓

4909 新復興 20180626 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)

4934 太極 20180626 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路 5 號

4967 十銓 20180626 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

4980 佐臻 20180626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)

4999 鑫禾 20180626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 3 樓如意廳)

5220 萬達光電 20180626 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)

5229 立宇 20180626 高雄蓮潭國際會館 (高雄市左營區崇德路 801 號)

5258 虹堡 20180626 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 B 室 (台北矽谷國際會議中心)

5284 jpp-KY 20180626 台北市中山區松江路 350 號 8 樓 (台北市進出口商業同業公會大樓)

5294 捷音特 20180626 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)

5302 太欣 20180626 新竹市科學工業園區新安路 2-1 號 (尼尼生活館第一會議室)

5314 世紀 20180626 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 202 會議室)

5450 寶聯通 20180626 台北市內湖區陽光街 349 號 6 樓 (本公司大會議室)

5483 中美晶 20180626 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)

5488 松普 20180626 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)

5902 德記 20180626 台南市永康區中正路 301 號 3 樓

6118 建達 20180626 本公司會議室 (新北市新店區中正路 531 號 5 樓)

6138 茂達 20180626 新竹科學工業園區篤行一路 6 號 (本公司)

6140 訊達 20180626 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 會議室)

6160 欣技 20180626 新北市汐止區大同路 3 段 196 號 R2 樓

6163 華電網 20180626 新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 4 樓 (遠來 B 廳)

6167 久正 20180626 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6169 昱泉 20180626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓東側多用途會議室 (內湖自由廣場)

6186 新潤 20180626 台北市羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心－亞歷山大廳)

6192 巨路 20180626 台北市南港區園區街 3 號 F 棟 17 樓 (南港生技育成中心大會議室)

6216 居易 20180626 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)

6225 天瀚 20180626 新竹科學工業園區展業一路 2 號台灣科學工業園區科學工業同業公會 201 會議室

6229 研通 20180626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)

6282 康舒 20180626 新北市淡水區淡金路三段 159 號

6287 元隆 20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館)

6449 鈺邦 20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓 202 職訓教室 (苗栗縣竹南鎮科研路 36 號二樓)

6498 久禾光 20180626 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6509 聚和 20180626 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)

6550 北極星藥業 - KY20180626 張榮發國際會議中心 (地址: 台北市中正區中山南路 11 號 8 樓)

6576 逸達 20180626 台北市中正區徐州路 2 號 (臺大醫院國際會議中心)

6655 科定 20180626 新北市三重區新北大道一段 9 號 10 樓 (三重勞工中心)

8032 光菱 20180626 新北市汐止區新台五路 1 段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 展覽館)

8038 長園科 20180626 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)

8077 洛碁 20180626 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)

8105 凌巨 20180626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路 15 號

8150 南茂 20180626 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛因斯坦廳)

8329 台視 20180626 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳

8410 森田 20180626 台南市安南區工業二路 31 號 - 經濟部南台灣創新園區 (學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室)

8472 夠麻吉 20180626 台北市敦化南路一段 1 號 10 樓 (財團法人土地改革紀念館)

9110 越南控 - DR20180626 香港金鐘道 95 號統一中心 10 樓會議室四及五

9914 美利達 20180626 本公司美利達大樓四樓 R02 會議室 (彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號)

9941 裕融 20180626 新北市新店區中興路三段三號一樓

9949 琉園 20180626 新北市永和區成功路一段 80 號三樓

9955 佳龍 20180626 桃園市觀音區環科路 323 號

9957 燁聯 20180626 高雄市岡山區本工路 17 號 (高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2F 集會堂)

1201 味全 20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段 439 號味全埔心牧場綠園餐廳

1218 泰山 20180627 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)

1219 福壽 20180627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)

1231 聯華食 20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)

1438 裕豐 20180627 臺北市復興北路 99 號 6 樓 A 廳 (牛牛牛亞國際會議中心)

1459 聯發 20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1468 昶和 20180627 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1474 弘裕 20180627 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)

1477 聚陽 20180627 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)

1563 巧新 20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

1599 宏佳騰 20180627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1

1784 訊聯 20180627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

1789 神隆 20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)

1805 寶徠 20180627 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)

2008 高興昌 20180627 高雄市中華一路 318 號 (本公司)

2049 上銀 20180627 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2109 華豐 20180627 彰化縣大村鄉中山路二段 300 號本公司會議室

2204 中華 20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心

2233 宇隆 20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

2245 詠勝昌 20180627 高雄市阿蓮區中路里中路 9-1 號 (本公司二樓會議室)

2246 凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段 658 號 1 樓 - 會議室

2371 大同 20180627 臺北市中山區中山北路三段 40 號 (大同大學尚志大樓 9 樓)

2520 冠德 20180627 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳

2605 新興 20180627 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2610 華航 20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號)

2643 捷迅 20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心達文西廳)

2904 匯僑 20180627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

3058 立德 20180627 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓

3078 僑威 20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3089 遠昇 20180627 嘉義市西區忠順一街 27 號 (冠閣商務大飯店會議室)

3128 昇銳 20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

3164 景岳 20180627 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20180627 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3230 錦明 20180627 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)

3257 虹冠電 20180627 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室)

3287 廣寰科 20180627 本公司三樓會議室 (地址：新北市中和區建二路 113 號 3F)

3325 旭品 20180627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)

3349 寶德 20180627 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8

3406 玉晶光 20180627 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)

3508 位速 20180627 桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號 (本公司地下一樓)

3536 誠創 20180627 台北市松山區敦化北路 240 號 (交通部運輸研究所大樓國際會議廳)

3537 堡達 20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)

3546 宇峻 20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

3552 同致 20180627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)

3562 頂晶科 20180627 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓

3567 逸昌 20180627 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)

3625 西勝 20180627 新北市新莊區中正路 665 號 2 樓會議室

4113 聯上 20180627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)

4117 普生 20180627 新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司會議室)

4142 國光生 20180627 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)

4154 康樂 - KY 20180627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

4174 浩鼎 20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4193 喬本 20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號

4402 福大 20180627 關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)

4537 旭東 20180627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)

4609 唐鋒 20180627 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)

4720 德淵 20180627 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)

4767 誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路 1 號

4803 VHQ-KY 20180627 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓)

4903 聯光通 20180627 新竹市科學園區研新四路 12 號 3 樓 (本公司大會議室)

4971 IET-KY 20180627 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

4989 榮科 20180627 台北市士林區中山北路四段 16 號地下層會議室 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)

4994 傳奇 20180627 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

5102 富強 20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5256 銳捷 20180627 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)

5291 邑昇 20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室

5383 金利 20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

5398 慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5516 雙喜 20180627 雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室 (新竹市民族路 186 號)

5534 長虹 20180627 台北市北平東路 30 號 11 樓

5607 遠雄港 20180627 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)

5608 四維航 20180627 台北市復興北路 99 號 6 樓 (B+C 會議室)

5703 亞都 20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳

6005 群益證 20180627 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

6020 大展證 20180627 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室

6112 聚碩 20180627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

6128 上福 20180627 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)

6174 安碁 20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)

6182 合晶 20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號

6247 淇譽電 20180627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓

6274 台燿 20180627 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓新竹縣工業會 (會議中心)

6276 安鈦克 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室

6290 良維 20180627 台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心)

6404 通訊 - KY 20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)

6479 瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路 3 段 160 號 4 樓 (福華大飯店 405 會議室)

6489 德晶 20180627 新竹縣竹北市中和街 191 巷 5 號 (本公司會議室)

6518 康科特 20180627 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6562 聯亞藥 20180627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓 (多功能會議廳)

6670 復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓富貴廳)

7402 邑錡 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由時報廣場)

8016 矽創 20180627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)

8034 榮群 20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 4 樓)

8071 能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」

8080 奧斯特 20180627 台北市南港區市民大道八段 367 號 2 樓 (南港區民活動中心)

8115 帝聞 20180627 新北市新店區寶高路 5 號

8155 博智 20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓

8171 天宇 20180627 新北市新店區中興路三段 219 號 1 樓 (天下一家社教服務中心)

8201 無敵 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)

8222 寶一 20180627 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

8249 菱光 20180627 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)

8403 盛弘 20180627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓會議室

8464 億豐 20180627 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)

8465 德河 20180627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)

8917 欣泰 20180627 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室

8931 大汽電 20180627 桃園市大園區潮音北路 276 號

8937 合騏 20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)

9906 欣巴巴 20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳

9928 中視 20180627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚

1473 台南 20180628 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)

1475 本盟 20180628 桃園市平鎮區工業三路 16 號

1507 永大 20180628 桃園市春日路 1352 號，永大機電公司桃園廠

1514 亞力 20180628 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)

1527 鑽全 20180628 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室

1584 精剛 20180628 本公司 1F 會議室 (地址：台南市柳營區工一路 15 號)

1617 榮星 20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心 (住址：臺南市仁德區仁德里文心路 138 號)

1736 喬山 20180628 台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳室)

1742 台蠟 20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號

1787 福盈科 20180628 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號

1810 和成 20180628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號。(三廠禮堂)

2009 第一銅 20180628 高雄市小港區沿海一路 479 號 (本公司臨海工廠 3 樓)

2038 海光 20180628 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)

2208 台船 20180628 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

2236 百達 - KY 20180628 台北市中山區復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

2302 麗正 20180628 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)

2434 統懋 20180628 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)

2492 華新科 20180628 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 168 會議室)

2738 曼哈頓 - KY20180628 台北市南京東路二段 111 號六樓新台豐大樓 6C 會議室

2852 第一保 20180628 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳

2937 集雅社 20180628 本公司會議室 (高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓)

3036 文曄 20180628 新北市中和區中正路 738 號 18 樓

3085 新零售 20180628 嘉義市東區保忠二街 123 號

3158 嘉實 20180628 新北市新店區民權路 52 號 6 樓

3308 聯德 20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓

3346 麗清 20180628 新北市中和區中正路 631 號 (中和福朋酒店西北廳)

3455 由田 20180628 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)

3693 營邦 20180628 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號

4131 晶宇 20180628 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)

4134 台欣生 20180628 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心 2 樓訓練教室

4190 佐登 - KY 20180628 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)

4413 飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4908 前鼎 20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)

4924 欣厚 - KY 20180628 奔亞國際會議中心 (地址：台北市復興北路 99 號 6 樓)

4931 新盛力 20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街 1 號

4947 昂寶 - KY 20180628 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 (台北矽谷國際會議中心)

4968 立積 20180628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)

5267 龍翩 20180628 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)

5344 立衛 20180628 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓伽俐略廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號)

5704 老爺知 20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 113 巷 23 號

5907 大洋 - KY 20180628 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)

6127 九豪 20180628 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)

6148 驊宏資 20180628 台北市內湖區瑞湖街 58 號一樓會議廳

6236 康呈 20180628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6259 百徽 20180628 莉蓮會館 - 為美廳 (台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

6289 華上 20180628 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

6407 相互 20180628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20180628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 - 樺漢會議室

6490 凌昇科 20180628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6566 創益 20180628 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6575 心悅 20180628 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (B 棟遠雄 U-Town 接待中心)

6622 百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)

6624 萬年清 20180628 台中市西屯區市政路 386 號 (豐邑市政都心廣場 301 會議室)

6650 帝圖 20180628 台北市大安區仁愛路四段 99 號 6 樓 (本公司展覽館)

6656 宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓

7443 凡事康 20180628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8045 達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)

8354 冠好 20180628 南投市南崗工業區工業路 29 號 (總公司行政大樓 4 樓會議室)

8458 影一 20180628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)

8996 高力 20180628 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室

9905 大華 20180628 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓

9910 豐泰 20180628 本公司 (雲林縣斗六市科工八路 52 號)

1220 台榮 20180629 台北市大安區忠孝東路三段 1 號三樓 (台北科技大學億光大樓)

1269 乾杯 20180629 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心

1321 大洋 20180629 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)

1325 恆大 20180629 台北市林森北路 369 號 - 華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳

1402 遠東新 20180629 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1416 廣豐 20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)

1466 聚隆 20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1470 大統染 20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)

1472 三洋紡 20180629 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 1 樓 (103 會議室)

1506 正道 20180629 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號

1512 瑞利 20180629 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)

1513 中興電 20180629 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)

1539 巨庭 20180629 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)

1541 錩泰 20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1582 信錦 20180629 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)

1603 華電 20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1618 合機 20180629 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

1722 台肥 20180629 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)

1799 易威 20180629 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)

1818 願景 20180629 本公司 (新竹市香山區牛埔路 287 號 4 樓)

1819 豐鼎 20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (屏東廠)

2028 威致 20180629 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)

2243 宏旭 - KY 20180629 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)

2247 汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路 101 號 13 樓群益金融大樓會議室

2329 華泰 20180629 高雄市楠梓區加昌路 600 號 (楠梓加工區管理處莊敬堂)

2355 敬鵬 20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)

2358 廷鑫 20180629 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)

2429 銘旺科 20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)

2440 太空梭 20180629 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號

2601 益航 20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳

2734 易飛網 20180629 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2834 臺企銀 20180629 台北市塔城街 30 號 17 樓

2901 欣欣 20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路 247 號 4 樓

2923 鼎固 - KY 20180629 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20180629 台北市南京東路 3 段 133 號 2 樓六福皇宮銀河廳

3025 星通 20180629 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)

3043 科風 20180629 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (宸上名品飯店)

3067 全域 20180629 松山區復盛區民活動中心 (台北市市民大道五段 99 號)

3219 倚強 20180629 臺北市大安區忠孝東路四段 285 號 5 樓會議室 (大瀚國際商務中心)

3332 幸康 20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3402 漢科 20180629 新竹市高峰路 487 號 2 樓

3432 台端 20180629 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 (本公司會議室)

3593 力銘 20180629 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)

3687 歐買尬 20180629 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 505 室 (南港展覽館)

4151 明躍 20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室）

4168 醣聯 20180629 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)

4186 尖端醫 20180629 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)

4194 禾生技 20180629 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓 (珠寶大樓 7 樓會議室)

4195 基米 20180629 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心)

4304 勝昱 20180629 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

4406 新昕纖 20180629 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4415 台原藥 20180629 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)

4429 聚紡 20180629 桃園市觀音區工業六路 3 號

4503 金雨 20180629 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4532 瑞智 20180629 桃園市觀音區成功路 2 段 943 號

4546 長亨 20180629 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學工業園區管理局高雄園區 401 會議室)

4551 智伸科 20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓。(古華花園飯店)

4558 寶緯 20180629 彰化縣北斗鎮財神路 30 號 (本公司二樓大會議室)

4559 久裕興 20180629 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司三樓會議室)

4702 中美實 20180629 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店)

4721 美琪瑪 20180629 桃園市觀音區大同一路 1 號 (本公司辦公大樓 4 樓)

4979 華星光 20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華飯店桃風廳)

5240 建騰 20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心

5304 鼎創達 20180629 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5515 建國 20180629 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓)

5521 工信 20180629 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

5529 志嘉 20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)

6101 寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路 62 號 4 樓

6107 華美 20180629 高雄市橋頭區芋林路 305 號

6111 大宇資 20180629 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)

6125 廣運 20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號

6133 金橋 20180629 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓【台北深坑假日飯店】

6144 得利影 20180629 台北市民權西路 53 號 5 樓

6165 捷泰 20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側 (自由廣場)

6218 豪勉 20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室

6248 沛波 20180629 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (會議室)

6264 富裔 20180629 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6265 方土昶 20180629 天下一家社教服務中心 (新北市新店區中興路三段 219 號二樓)

6283 淳安 20180629 台北市中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心)8 樓 802 室

6422 君耀 - KY 20180629 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)

6431 光麗 - KY 20180629 社團法人台南市建築師公會會議室 (地址: 台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6469 大樹 20180629 桃園市中壢區成章四街 143 號

6474 華豫寧 20180629 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6511 綠晁 20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街 6 號

6555 榮炭 20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路 46 號 (經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)

6567 生控 20180629 台北市仁愛路三段 160 號 4 樓福華大飯店 (CR403 會議室)

6582 申豐 20180629 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6616 特昇 - KY 20180629 PCBC 會議中心 - CC 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

6618 永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路 57 號)

6651 全宇昕 20180629 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6664 群翊 20180629 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)

8068 全達 20180629 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8097 常珵 20180629 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8234 新漢 20180629 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)

8289 泰藝 20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室 (新北市樹林區武林街 6 號 2 樓)

8431 匯鑽科 20180629 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)

8478 東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)

8480 泰昇 - KY 20180629 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8481 政伸 20180629 台中市西屯區工業區 12 路 6 號本公司二樓會議室

8490 利得 20180629 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第五教室)

8497 聯廣 20180629 台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 米開朗基羅廳)

8906 花王 20180629 新北市土城區中山路 65 號 (本公司二樓會議室)

8934 衡平 20180629 台北市敦化南路二段 97 號 B2(會議室)

*4136 太和 - KY 20180720 台北市信義路四段 236 號 7 樓

*5281 大峽谷 - KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館 (台中市南屯區環中路四段 2 號)

*6558 興能高 20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)

*6521 金樺 20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 423 室

*6579 研揚 20180730 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓會議室

*3522 宏森 20180803 新北市中和區中山路二段 351 號 (晶宴會館中和館 B1)

*6423 億而得 20180803 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)

*2740 天蔥 20180808 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)

*3144 新揚科 20180808 高雄市路竹區路科五路 21 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

*3299 帛漢 20180808 南台灣創新園區 (台南市安南區工業二路 31 號)

*5317 凱美 20180808 新北市汐止區新台五路 1 段 81 號 13 樓之 2

*6656 宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓

*2456 奇力新 20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)

*5255 美桀 20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

