中國財政部官員稱貿然徹底放開匯率和利率會產生較大沖擊

中國財政部金融司司長王毅稱，中國需要保持經濟和金融的獨立性和自主性，在金融領域不可能也無必要按照小國開放型經濟理論制定政策。如果在監管不完備、市場不成熟、國內企業抗沖擊能力較弱的情況下，貿然像小國開放型經濟體那樣徹底放開匯率、利率等關鍵調控要素，不僅不利於中國經濟發展，反而可能會產生較大沖擊，形成新的風險。

中國金融雜志官方公眾號刊登其署名文章稱，國家經濟體量的大小會影響經濟均衡和金融均衡的關系，而適度政府引導有利於實現經濟金融均衡。

「近十年來，我國金融業增加值占GDP比重平均水平為6.97%，高於發達國家的歷史水平。這種趨勢對不對，是不是可持續，也需要思考。」王毅署名文章指出。

文章並稱，回顧中國國情，近兩年的「金融熱」和金融亂象，已經說明了金融和經濟本末倒置可能產生的危害和風險。在實體經濟方面，實體企業大量投資金融，甚至放棄主業全力投入金融領域，導致產業空心化和金融過熱。

在他看來，金融天然具有逐利性，對利潤低、成本高、風險大的小微客戶缺少關註。要推動金融服務實體經濟，就必須通過政府引導，推動金融服務小微個體，提高金融普惠性。如通過貸款貼息、金融機構補貼、保險補貼等手段，引導金融服務小微企業和三農領域。但是，政府引導也需要註意對「度」的把握，如果把不具備償付能力的對象納入政府支持範圍，可能適得其反，產生新的風險。

他並認為，隨著中國市場經濟體制發展，金融市場自由度不斷提高，生產要素的市場化配置程度不斷提高，資本有了自由流動的環境，逐利性日趨明顯，就要求明確金融資本和實業資本投資的基本原則。

具體而言，金融資本或者實業資本投資企業，必須使用自有資金，且必須規範自有資金的形式，明確現金、實物資產、外幣的計值、投資性金融產品等的合規範圍；是以金融產品出資的性質必須界定；杠桿收購和管理層收購應該適度規範；金融資本風險處置的方式需要明確等。

來源：路透北京6月21日

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