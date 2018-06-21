中國鋁業(02600-HK)擬5億元與控股股東成立合營公司

中國鋁業(02600-HK)公布，於2018年6月21日，公司與公司控股股東中鋁集團簽署合資合同，公司及中鋁集團同意合作成立合資公司，其註冊資本為人民幣10億元，其中公司投資的金額為人民幣5億元。

合資公司名稱為“中鋁海外發展有限公司”（以工商登記機關最終核準的名稱為準），主要為公司海外項目開發建設提供集中統一專業化管理服務，其經營範圍主要包括：海外投資機會研究、政策咨詢；海外項目工程咨詢、項目規劃、工程概算和專業技術服務；海外項目資源勘查；海外項目投資併購、融資及股權管理;海外項目實施及建設管理；海外項目運營；進出口貿易業務(含設備和資源)；不動産建設及物業管理；海外專業化人員培訓、境外工程所需勞務人員派遣。

公告指，成立合資公司，有利於集團深入踐行國家産業政策和「一帶一路」發展倡議，圍繞建設具有全球競爭力的世界一流企業目標，培養建設海外業務團隊，提升海外業務開發和運營能力，優化海外業務發展模式，實現集團對海外項目開發建設的集中統一專業化管理。

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