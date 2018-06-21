亞洲電視控股(00707-HK)附屬與深廣電訂立戰略框架合作協議

亞洲電視控股(00707-HK)公布，於2018年6月21日(交易時段後)， 公司的一間全資附屬公司，亞洲電視數碼媒體有限公司與深圳廣播電影電視集團，訂立了一份不具法律約束力的戰略框架合作協議，内容有關於深圳前海建議建立一家合營公司，通過該建議合資公司建立業務平台，亞視數碼媒體與深廣電在中國共同開展的合作項目。

根據深廣電提供的資料，深廣電是一家在中國註冊成立的國有企業。深廣電擁有十一個電視頻道和四套廣播頻率，併在不同行業擁有20多家運營公司。

根據該協議，雙方有意成立該建議合資公司，而深廣電將在深廣電平台上建立一個亞視數碼媒體區域，亞視數碼媒體將利用地理和資源優勢介紹併推廣亞視數碼媒體的電影和視頻。深廣電將協助亞視數碼媒體加入城市聯合網絡電視台(CUTV)會員平台，通過CUTV平台共享許可資源，内容資源和技術資源，從而降低新媒體的建設成本和運營成本，併有效提升競爭力、品牌影響力、公信力和新媒體的廣告價值，共同實現各自的新媒體戰略。 在公司進行盡職審查後及執行最終協議的前提下，亞視數碼媒體希望與深廣電合作，併與深廣電建立該建議合資公司以參與該業務。

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