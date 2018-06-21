支付寶計劃進入日本交通系統

繼在中國城市公交系統推出移動支付後，阿里巴巴近日又與日本歐力士集團合作，計劃在衝繩城市交通系統中推出移動支付，檢證實驗於6月舉行。這將是中國的移動支付首次進入日本交通系統。日本媒體得知這一消息，反應非常強烈。6月21日，《産經新聞》甚至動用頭版頭條，以“中國巨人打來了”為題進行了報道。

《産經新聞》報道稱，在中國已經非常普及的支付寶，是二維碼形式的移動支付，由於結算時需要一定時間，目前日本公交系統的自動檢票機還沒有使用。但是，此次衝繩實驗的系統，是一種高速結算系統。實驗從6月22日至7月20日，以前隻能讀取車票二維碼的自動檢票機改造後，將能讀取支付寶規格的二維碼。今後，如果中國遊客用手機“滴”一下就能快速通過檢票口的樣子被日本人看到，相信會有更多日本人模仿，從而加速支付寶在日本的大範圍普及。這就是阿里巴巴集團的設想。

報道稱，支付寶以中國為中心，已經在全球擁有6億以上的用戶，是一個超級巨大的世界結算系統。今年春季，支付寶計劃推出“日本版”，但是因為日本各個金融機構擔心消費者購買信息會流向中國，沒有給予相應支持，支付寶的“日本版”計劃不得不延期。

《産經新聞》說，2015年秋季，日本正式導入了“支付寶”，以方便中國遊客在日本結算。截至目前，加盟“支付寶”的日本便利店、百貨商場、藥妝店等商鋪已經超過5萬家。而且，加盟商鋪的數量還在持續增加。

文章說，此次支付寶在衝繩城市交通系統的檢證實驗如果獲得成功，還將在衝繩以外的地方推廣。雖然改造現有自動檢票機需要一定費用，但改造後將吸引更多中國遊客來訪，拉動沿線經濟，日本各地都充滿了期待。

但是，支付寶在日本的普及目前還面臨一個棘手問題：需要擁有中國金融機構的賬戶。為此，阿里巴巴集團希望與日本金融機構合作，讓支付寶與日本金融機構的賬戶關聯起來。可日本金融機構擔心用戶消費數據流向中國，目前還沒有一家金融機構表現出合作意向。

日本經濟産業省的統計顯示，中國的非現金結算比率已經超過60%，而日本隻有18%。雖然日本各大金融機構正在聯手推出統一的“日本版”二維碼支付系統，但是面對已經擁有強大實力與經驗的中國企業，日本企業要想最終勝出也絕非易事!

來源：環球網

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